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Ткачик Олеся
Народный депутат Егор Чернев объяснил, почему американский президент Дональд Трамп делает резки заявления, которые могут противоречить друг другу.
Дональд Трамп
Отсюда, по его словам, и все заявления американцев – один день они любят Путина, на следующий готовы взять Украину в НАТО. Затем предлагают вернуть Россию в G7, а через день уже угрожают ввести американские войска в Украину.
Политик утверждает, что в этом отношении ключевая, неизменная часть — сохранение независимости и суверенитета Украины. Это означает – никаких ограничений армии и вооружения, никаких пророссийских сил у власти, никакого признания оккупированных территорий российскими, добавил он.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина идут переговоры с Трампом не так, как бы он хотел. Именно поэтому он решил снова заняться ядерным шантажом и приказал ударить по саркофагу Чернобыльской АЭС.
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