Народный депутат Егор Чернев объяснил, почему американский президент Дональд Трамп делает резки заявления, которые могут противоречить друг другу.

Дональд Трамп

"Стратегия агрессивных переговоров – это конек Трампа, отточенный десятилетиями. Его цель – запутать партнеров по переговорам, дезориентировать, лишить способности рационально мыслить, сломать чужую волю и навязать свою. И это мне сегодня в Мюнхене подтверждает немало людей, которые в теме происходящего", – рассказал Чернев.

Отсюда, по его словам, и все заявления американцев – один день они любят Путина, на следующий готовы взять Украину в НАТО. Затем предлагают вернуть Россию в G7, а через день уже угрожают ввести американские войска в Украину.

"Весь этот сумбур направлен только на двух человек – Путина и нашего Президента. Трамп хочет довести стороны до нужной кондиции, потом прийти, выложить на стол свой план, и чтобы все с ним согласились", — подчеркнул Чернев.

Политик утверждает, что в этом отношении ключевая, неизменная часть — сохранение независимости и суверенитета Украины. Это означает – никаких ограничений армии и вооружения, никаких пророссийских сил у власти, никакого признания оккупированных территорий российскими, добавил он.

"Все остальное – это информационный шум, деморализация и дезинформация. И мы с вами – просто сопутствующие информационные жертвы. Поэтому давайте прекратим истерику и просто немного подождем. Все будет Украина", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина идут переговоры с Трампом не так, как бы он хотел. Именно поэтому он решил снова заняться ядерным шантажом и приказал ударить по саркофагу Чернобыльской АЭС.



