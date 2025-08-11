logo

Трамп едет в Россию: что произошло

Трамп заявил, что едет в Россию на встречу с Путиным в пятницу, хотя саммит должен проходить на американской Аляске.

11 августа 2025, 18:16
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп удивил своим заявлением о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп едет в Россию: что произошло

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

"В пятницу я отправляюсь в Россию, чтобы встретиться с Путиным", — отметил Трамп.

Известно, что встреча между Трампом и Путиным запланирована на пятницу, 15 августа, и состоится на Аляске, которую российские пропагандисты и Z-политики считают своей.

Информации о том, что президент США собирается посетить реальную, а не "вымышленную" территорию России, в официальных источниках пока нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что встреча Трампа и Путина на Аляске станет большим испытанием. Встреча Трампа и Путина на Аляске станет настоящим испытанием для России и лишь положит начало новой динамике в отношениях, считает советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко.

Он подчеркнул, что американскому президенту следует выяснить, какие именно шаги готов сделать Путин для урегулирования войны, развязанной Россией.

"Это прежде всего тест для России", — подчеркнул Лещенко. 

В то же время Украина продолжает стоять на своей позиции и будет бороться за то, чтобы она была зафиксирована даже в рамках этого саммита. Лещенко обратил внимание, что позиция Украины поддерживается рядом европейских стран — Великобританией, Францией, Германией, Италией, Польшей и другими партнерами. Советник ОПУ добавил, что диалог должен выйти за рамки простой встречи двух лидеров и получить более глубокий смысл. Поскольку хозяином саммита является Вашингтон, только Соединенные Штаты определят формат мероприятия.

 



