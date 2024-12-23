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Трамп эффектно унизил Путина, указав на его настоящее место

Трамп оскорбил кремлевского диктатора Путина и поставил его в положение жалкого просителя

сегодня, 12:05 comments1372
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет с ним встретиться и добавил, что "как можно скорее". А это значит, говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, что Трамп сразу поставил Путина в позу просителя.

Трамп эффектно унизил Путина, указав на его настоящее место

Дональд Трамп

"Это ему нужно, не Трампу, не Америке и не НАТО. И у Путина, очевидно, серьезные проблемы, если ему подгорает встретиться именно как можно скорее", — отметил эксперт.

По его словам, в этой ситуации Трамп выглядит как хозяин, даже пообещавший ждать этой встречи.

"Мол, давай, двигайся, как-то организуй это и договорись, покажи, с чем собираешься прийти ко мне. А "мы" подождем", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, именно такие формулировки должны были оскорбить кремлевского диктатора, ведь четко указывают, что он находится в зависимом положении.

"Путин должен был очень болезненно отреагировать на такой выбор формулировок. А тут такая чувствительная демонстрация его зависимого положения. Но Трамп сказал это сугубо для информационного эффекта. О реальных намерениях это не свидетельствует ничего. В этом отношении более помогают неофициальные сведения от команды Трампа, что тот склонен действительно разрешить ситуацию с Украиной быстро, но силовым по отношению к России способом", — подчеркнул Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кремлевский диктатор Владимир Путин во время общения со своим народом в очередной раз отметил, что власть в Украине, якобы, нелегитимна, и он не может вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским, срок полномочий которого закончился. По мнению политолога Владимира Фесенко, такими заявлениями Путин пытается сделать все для того, чтобы переформатировать предстоящий переговорный процесс.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025TSD5EmsE3v7UQePSTVE3uDKHKxcudzHSm4AHCC2ur6e3GHDiNfRmiYKLqr4oQr3l&id=100039960767374
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