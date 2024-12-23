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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет с ним встретиться и добавил, что "как можно скорее". А это значит, говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, что Трамп сразу поставил Путина в позу просителя.
Дональд Трамп
По его словам, в этой ситуации Трамп выглядит как хозяин, даже пообещавший ждать этой встречи.
По его мнению, именно такие формулировки должны были оскорбить кремлевского диктатора, ведь четко указывают, что он находится в зависимом положении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кремлевский диктатор Владимир Путин во время общения со своим народом в очередной раз отметил, что власть в Украине, якобы, нелегитимна, и он не может вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским, срок полномочий которого закончился. По мнению политолога Владимира Фесенко, такими заявлениями Путин пытается сделать все для того, чтобы переформатировать предстоящий переговорный процесс.
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