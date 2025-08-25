Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп обладает рядом механизмов для содействия мирному урегулированию войны между Россией и Украиной. Такое заявление посла США при НАТО Мэттью Уитакера прозвучало в эфире "Fox News".

Мэттью Уитакер. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, США сейчас поставляют вооружение и боеприпасы европейским союзникам по НАТО и Канаде, которые затем передают их Украине. Этот процесс, по его словам, можно ускорить и расширить.

"У президента Трампа еще много карт, которые он может использовать. Очевидно, мы поставляем оружие НАТО, продаем американские вооружения нашим союзникам по НАТО и Канаде, которые затем передают их Украине. Это безусловно можно усилить, и процесс идет очень хорошо", — отметил Уитакер.

Он добавил, что Трамп может применять и другие инструменты, в частности тарифы и вторичные санкции, подчеркнув роль энергичной дипломатии.

Уитакер привал вспомнить, что Индия недовольна тем, что на нее наложили ограничения. Китай и Бразилия, которые тоже покупают российскую нефть, должны быть готовы, если они не помогут миру положить этому конец.

“Так что у президента Трампа много карт, и я считаю, что энергичная дипломатия здесь как раз уместна", — подчеркнул посол.

