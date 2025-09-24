Трамп еще раз не на шутку поразил: раскрыт нюанс риторики президента США об Украине

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности поддержать возвращение всех оккупированных территорий Украине вызвало удивление среди политических экспертов и медиа. Свое видение этой риторики озвучил политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что такая позиция является результатом растущей субъектности Украины на международной арене, а не внезапного изменения курса.

Фото: из открытых источников

По словам Загороднего, подобная риторика – следствие целенаправленной подготовки. В частности, визит в Украину Кита Келлога и представителей команды Трампа не был случайным. Они провели ряд встреч, изучали ситуацию "на местах", оценивали потенциал украинского военно-промышленного комплекса, а также собирали данные для дальнейшего анализа. Как подчеркивает эксперт, результаты этих отчетов показали, что Украина не только сохраняет устойчивость, но и демонстрирует стратегическое сопротивление. Это и послужило основой для переосмысления подхода.

Еще одним фактором, который мог повлиять на смену позиции Трампа, эксперт называет все более агрессивную риторику Владимира Путина. В частности, отказ Кремля от переговоров с президентом Зеленским и выдвижение нереалистичных условий вынудили переформатировать подходы даже среди республиканского истеблишмента.

К тому же, не менее важным элементом является и внутренняя политика США. С приближением выборов Трампу необходимы четкие и веские достижения, которые можно будет преподнести электорату как собственные победы. В этом контексте поддержка Украины — это не только геополитический сигнал, но и инструмент укрепления позиций республиканцев в Конгрессе.

