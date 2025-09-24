Це не випадково: названо показовий момент у зміні заяв Трампа про Україну

Нещодавня заява президента США Дональда Трампа про готовність підтримати повернення всіх окупованих територій Україні викликала здивування серед політичних експертів та медіа. Своє бачення цієї риторики озвучив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши: така позиція є результатом зростаючої суб’єктності України на міжнародній арені, а не раптової зміни курсу.

Фото: з відкритих джерел

За словами Загороднього, подібна риторика — наслідок цілеспрямованої підготовки. Зокрема, візит до України Кіта Келлога та представників команди Трампа не був випадковим. Вони провели низку зустрічей, вивчали ситуацію "на місцях", оцінювали потенціал українського військово-промислового комплексу, а також збирали дані для подальшого аналізу. Як підкреслює експерт, результати цих звітів засвідчили, що Україна не лише зберігає стійкість, але й демонструє здатність до стратегічного опору. Це й стало основою для переосмислення підходу.

Ще одним чинником, який міг вплинути на зміну позиції Трампа, експерт називає дедалі агресивнішу риторику Володимира Путіна. Зокрема, відмова Кремля від переговорів із президентом Зеленським та висування нереалістичних умов змусили переформатувати підходи навіть серед республіканського істеблішменту.

До того ж не менш важливим елементом є й внутрішня політика США. З наближенням виборів Трампу необхідні чіткі та вагомі досягнення, які можна буде подати електорату як власні перемоги. У цьому контексті підтримка України — це не лише геополітичний сигнал, але й інструмент для зміцнення позицій республіканців у Конгресі.

