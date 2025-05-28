Несмотря на это, президент США Дональд Трамп заявил о том, что диктатор Владимир Путин избежал краха только благодаря ему, он не применяет рычаги влияния, которые имеет, говорит аналитик Олег Рыбачук.

Дональд Трамп

По его словам, Трамп просто пытается продемонстрировать свою значимость в международной политике. Он убежден, что американский президент не решается использовать имеющиеся точно рычаги давления для серьезного удара по России.

По его мнению, США сдерживает глубоко укорененный страх по поводу возможной дестабилизации Российской Федерации.

Рыбачук напомнил, что в начале президентства Трамп отдал Путину много "карт" — он не оказывал достаточного давления на Кремль. Теперь же пытается отыграть это назад, но фактически ограничился только продолжением действующих санкций, не вводя новых".

По мнению эксперта, у Трампа есть все возможности для того, чтобы серьезно ослабить Россию, даже раздавить ее. Но Соединенные Штаты опасаются такого сценария, потому что не хотят допустить полного распада РФ.

"В руках Трампа есть возможность раздавить Россию. Он может это сделать, но американцы этого боятся. США пытается удержать Россию такой, как она находится в пределах ее границ, не позволяя ей распаться. В противном случае, народы в России будут отвоевывать свою независимость, а для США это страшный сон", – отметил Рыбачук.

Именно поэтому, по его мнению, Трамп не будет прибегать к жестким шагам. Он скорее попытается договориться с Кремлем и продолжит верить в возможность будущего сотрудничества — даже, несмотря на преступления режима Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Россия категорически отвергает так называемый мирный план США и продвигает свой.



