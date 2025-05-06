Трамп этого не знал: Хэгсет отменил помощь США для Украины

30 января в Овальном кабинете состоялась встреча Трампа с американскими чиновниками, где обсуждалась возможная остановка помощи Украине. Несмотря на то, что Трамп не дал никаких указаний прекратить поставки помощи, это решение принял министр обороны США Пит Хэгсет.

Глава Пентагона Пит Хэгсет. Фото из открытых источников

Согласно данным Reuters, украинские и европейские чиновники начали активно спрашивать, что произошло с помощью 2 февраля, а записи TRANSCOM свидетельствуют, что устный приказ был от министра обороны Пита Хэгсета о прекращении рейсов с поставками. Уже 5 февраля поставки были возобновлены.

"Президент не знал о приказе Хэгсета, как и другие участвовавшие во встрече чиновники по национальной безопасности", — говорится в материале Reuters.

Как пишет издание с посланием на три источника, в Овальном кабинете обсуждали остановку помощи, однако решение не было принято. Однако из-за решения Хэгсета американские военные приказали остановить поставки 11 рейсов для трех авиакомпаний. Самолеты были загружены боеприпасами и другим оружием, которое должно было быть отправлено в Украину.

Reuters отмечает, что отмена не только временно остановила военную помощь США, которая была выделена при президентстве Байдена, но и принесла ущерб Соединенным Штатам.

"Отмена рейсов стоила TRANSCOM 2,2 миллиона долларов. В ответ на запрос о комментариях TRANSCOM сообщила, что общие расходы составили 1,6 миллиона долларов – было отменено 11 рейсов, но за один не было взыскано ни одной платы", — пишет издание.

В Пентагоне этот беспорядок считают секретом Полишинеля, то есть тайна, которая всем и так известна. Издание отмечает, что это очередной пример, как Пентагон страдает от внутренних разногласий по внешней политике, глубоких обид и неопытного персонала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам Хэгсета, весь американский флот авианосцев через 20 минут будет на дне.

Также "Комментарии" писали, что глава Пентагона шокировал европейцев жестким заявлением.