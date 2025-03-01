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Трамп этого никогда не простит Зеленскому: на Западе спрогнозировали судьбу Украины

Трамп может вернуться к соглашению о редкоземельных металлах, впрочем на совсем других условиях

сегодня, 18:34
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Ткачик Олеся

Разгоревшийся прямо в Овальном кабинете конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом вновь затронул геополитические угрозы, которые обсуждались еще на Мюнхенской конференции по безопасности. Речь идет о возможном уходе американских войск из Европы, распаде НАТО и сближении Вашингтона с Москвой, пишет Марк Галеотти в материале для The Times.

Трамп этого никогда не простит Зеленскому: на Западе спрогнозировали судьбу Украины

Зеленский и Трамп

По его словам, ключевой вопрос сейчас сможет ли Украина продолжать обороняться без поддержки США. В то же время, по его мнению, не имеет значения, был ли конфликт с Зеленским умышленной стратегией Трампа и его команды.

"Трамп — не тот человек, который позволит оставить безнаказанным такое неповиновение", — отмечает Галеотти.

Он подчеркнул, что президент США пока не объявил ни одного нового пакета военной помощи Украине и даже рассматривает возможность ее полного прекращения. Эксперт предположил, что Трамп может сберечь обязательства на ближайшие шесть месяцев, но дальнейшая поддержка остается под вопросом.

Такая ситуация, по мнению эксперта, может дать Трампу шанс снова поднять вопрос доступа США к украинским полезным ископаемым.

"Это даст ему возможность снова поднять вопрос о доступе США к украинским полезным ископаемым — возможно, вернувшись к чему-то более близкому к его прежним, более возмутительным требованиям по возврату 500 миллиардов долларов — а также подготовить предложение о прекращении огня по принципу "бери или иди"", — добавил обозреватель.

Эксперт обратил внимание на то, что европейские лидеры уже выразили поддержку Зеленскому, впрочем, пока это только заявления. Важным остается вопрос, смогут ли они убедить Трампа не давить на Украину. В противном случае Европа будет вынуждена искать собственные гарантии безопасности, что потребует не менее 300 тысяч военных и более 200 миллиардов евро ежегодных расходов на оборону.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хотел, чтобы Зеленский согласился на капитуляцию перед РФ.




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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/aid-ukraine-us-trump-zelensky-bbm899rln
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