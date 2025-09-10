Трамп этой ночью пережил двойное унижение: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о вторжении российских ударных дронов в воздушное пространство Польши. Об этом сообщают СМИ. Почему удар РФ по Польше уже называют ударом Путина по Трампу? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Вот что значит сделал Америку Великой снова

Блогер, финансовый аналитик Сергей Фурса отметил, что такая же РФ на Польшу стала унижением президента США Дональда Трампа. И сделал это частично Путин, а преимущественно Нетаньяху. Так как путинские "шахеды", то мелочь по сравнению с Израилем, глава которого звонит по телефону американцам и говорит, что мы сейчас нанесем ракетный удар по твоим союзникам, где у тебя военная база, и которые недавно подарили тебе гламурный самолетик за 400 млн долларов, украшенный в .

"Вот что значит сделал Америку Великой снова. В результате Путин, Моди и Си хихикают над тобой и твоими подростковыми образами. Нетаньяху делает все что хочет, зная, что не будет реакции", — отметил эксперт.

Он добавляет, и надо еще как-то реагировать на эти "шахеды", которые прилетели как раз тогда, когда из Белого Дома улетел президент Польши, с которым так мило можно болтать и поливать этих проклятых либералов и жаловаться, как надоели эти проклятые украинцы.

"Конечно, это не включает никакую 5-ю статью. Никто никогда не будет трактовать это как акт агрессии. И конечно это не Третья Мировая. Но это дальнейшее ухудшение ситуации. И это повод для американской прессы писать и писать дальше о слабости Дональда. А, что нам? Ну, снова увеличение надежды на то, что Трамп будет. сущности приведет к одним и тем же последствиям", – отметил Сергей Фурса.

Определиться должна сама Польша

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий считает, что атака российских "Шахедов" на Польшу – это, конечно, провокация, но не столько против Польши, сколько против президента США Дональда Трампа. Российский диктатор Путин чувствует себя настолько "исторической фигурой", что не считает Польшу достойным партнёром для диалога. Поэтому можно сказать, что сегодня ночью россияне атаковали Польшу, а попали в Трамп.

"Когда ты с пафосом открываешь Министерство войны, постишься в стиле крутого рейнджера и демонстрируешь образ "глобального лидера", пропускать такие удары от "друга Владимира" по меньшей мере унизительно. На удары по территории НАТО администрация США будет вынуждена ответить даже если делать этого ей совсем не хотелось. И об этом уже откровенно пишут американские политики: достаточно посмотреть ночные твиты конгрессмена-республиканца Джо Уилсона, сенатора-демократа Дика Дурбина и многих других", – отметил эксперт.

Он продолжает, однако, в первую очередь, определиться должна сама Польша. Девятнадцать тяжелых ударных дронов в ее суверенном воздушном пространстве – это не ошибка маршрута. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна инициировала консультации с членами НАТО в соответствии со статьей 4 договора – в связи с угрозой территориальной целостности, независимости или безопасности. Премьер Дональд Туск заявил, что Польша, как и все члены Альянса, должна признать, что это не локальный конфликт в Украине, а полномасштабная война России против всего Запада. И в Польше должно появиться понимание, что Украина воюет не только за свою независимость, но и за независимость многих других государств, включая Польшу.

"Поскольку подобная ситуация в истории НАТО возникла впервые, предугадать ее последствия сложно. Что можно сказать с уверенностью – отсутствие реакции НАТО на атаку против государства-члена может разрушить Альянс как оборонный союз. И нет сомнения, что среди его членов нет ни одного, кто не осознает эту угрозу и кто хотел бы допустить развал НАТО именно сейчас", – подытожил Николай Княжицкий.

