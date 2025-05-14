Трамп готов ехать на переговоры в Стамбул: назвал одно условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не знает, приедет ли российский диктатор Владимир Путин на переговоры в Стамбул с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по словам Трампа, если переговоры приблизят окончание войны в Украине, то он на них появится.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время полета в Катар пообщался в самолете Air Force One с журналистами и ответил на вопрос о возможной встрече Зеленского и Путина в Стамбуле. Президент США рассказал, что пока нет информации, приедет ли на переговоры лично глава Кремля.

"Он хотел бы, чтобы я был там, и такая возможность есть. Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. Мы узнаем", — сказал Трамп.

Однако Трамп добавил, что не исключает возможной встречи с Путиным в Турции. По его словам, это возможно в том случае, если переговоры в Стамбуле будут приближать войну в Украине к окончанию. Как пояснил президент США, у него много планов на 15 мая, однако он может сделать исключение.

"Завтра у нас все расписано, вы же понимаете. Но это не значит, что я бы не поехал — если это спасет жизнь, я поеду", — сказал Трамп.

Перед заявлением Трампа в Кремле заявили, что обнародуют состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, когда "Путин отдаст приказ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали главные темы возможных переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский поделился своим мнением, приедет ли Дональд Трамп на возможные переговоры Украины и России в Турции.