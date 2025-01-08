Трамп готов к «взрослым торгам»: какой «жирный сигнал» направил Путину

Новоизбранный президент США Дональд Трамп начинает свою пиар-игру, и первой публичной жертвой становится перспектива Украины в НАТО, отмечает политтехнолог Олег Постернак.

Путин и Трамп

Эксперт прогнозирует, что на поверхность начнут подниматься темы, которые были предметом косвенных контактов украинских, американских и российских представителей.

"Называя обещание Байдена о вступлении Украины в НАТО ошибкой, Трамп фактически показывает, что готов пожертвовать первым козырем – украинским членством в Альянсе. И добавляет, что понимает "чувство России". "Большая проблема для России – это Украина в составе НАТО", — сказал Постернак.

Кроме того, добавляет эксперт, досталось Джо Байдену за то, что соглашение между Украиной и Россией не сложилось из-за позиции Байдена, что Украина должна стать членом Альянса. По мнению эксперта, это вряд ли совпадает с реальностью, но Трампу важен контраст с Байденом и в ближайший год он будет подобно тысячи раз повторять.

"А вот то, что тема НАТО для Украины фактически уже сейчас снимается с повестки дня, не достигнув даже обсуждения на прямых переговорах с РФ говорит только об одном — США готовы к "взрослому" торгу и посылают Путину жирный и щедрый сигнал о необходимости садиться за стол переговоров", — отметил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано. и дальше должна настаивать на праве вступления в НАТО, и тогда это произойдет при первой удобной геополитической случаю.



