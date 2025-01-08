Трамп готов к «взрослым торгам»: какой «жирный сигнал» направил Путину

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп начинает свою пиар-игру, и первой публичной жертвой становится перспектива Украины в НАТО, отмечает политтехнолог Олег Постернак.
Путин и Трамп
Эксперт прогнозирует, что на поверхность начнут подниматься темы, которые были предметом косвенных контактов украинских, американских и российских представителей.
Кроме того, добавляет эксперт, досталось Джо Байдену за то, что соглашение между Украиной и Россией не сложилось из-за позиции Байдена, что Украина должна стать членом Альянса. По мнению эксперта, это вряд ли совпадает с реальностью, но Трампу важен контраст с Байденом и в ближайший год он будет подобно тысячи раз повторять.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано. и дальше должна настаивать на праве вступления в НАТО, и тогда это произойдет при первой удобной геополитической случаю.
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