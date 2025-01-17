Трамп готов к жестким действиям, потому что у США есть рычаги влияния на Путина

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует применить давление на Россию и ее лидера Владимира Путина с целью урегулирования войны в Украине. Об этом заявил политтехнолог Михаил Шейтельман в комментарии для 24 канала. По его словам, администрация Трампа приступит к мягким шагам, но в случае их неэффективности перейдет к жестким действиям.

Дональд Трамп (фото с открытым героем)

Шейтельман подчеркнул, что окончание войны в Украине может занять десятилетие, и, несмотря на заявления Трампа, полное разрешение конфликта при его президентстве маловероятно. Наиболее реалистичными сценариями являются перемирие или установление режима прекращения огня.

Если Путин не будет готов к переговорам, США могут ответить дополнительными санкциями или использовать другие рычаги. К ним относятся увеличение военной помощи Украине или давление на союзников России, в частности Иран и Северную Корею.

"Но на начальном этапе Трамп, вероятно, ограничится санкциями. Возможно, недавние санкции США уже были реализованы по его инициативе", — отметил Шейтельман.

Действия демонстрируют стремление новой администрации действовать решительно, чтобы заставить Кремль идти на уступки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мирные предложения Трампа не понравятся украинцам . В Украине и мире обсуждают различные "мирные сценарии Трампа" для Украины. Однако, как считает политолог Роман Пономаренко, в этом нет смысла. Ведь, во-первых, положение на фронте и политические условия постоянно меняются и будут меняться дальше. Во-вторых, слишком много составляющих и условий нам неизвестно. В-третьих, говорит эксперт, учитывая зависимость Украины от американской помощи и репутационный фактор для Трампа, который неоднократно обещал "остановить войну в Украине", вполне возможно, что нам просто выдвинут "предложение, от которого мы не сможем отказаться". Даже если он не понравится большинству украинцев, добавил Пономаренко.







