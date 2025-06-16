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Трамп готов к жестким решениям: какие новые запреты планирует ввести президент США

Гражданам некоторых стран могут запретить въезд в США

сегодня, 15:54
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Кречмаровская Наталия

В США рассматривают возможность увеличения числа стран, гражданам которых запретят въезд в Америку. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширить список таких стран до 36-ти.

Трамп готов к жестким решениям: какие новые запреты планирует ввести президент США

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Соответствующая инициатива прописана во внутренней телеграмме Государственного департамента, пишет агентство Reuters.

В издании отмечается, что Департамент определил 36 стран, вызывающих беспокойство, которым может быть рекомендована полная или частичная приостановка въезда. Однако есть условие – запрет введут, если эти страны не выполнят установленные критерии и требования в течение 60 дней.

"Мы постоянно пересматриваем политику, чтобы обеспечить безопасность американцев и соблюдение иностранными гражданами наших законов", — сказал чиновник Государственного департамента, отказавшись комментировать конкретные внутренние обсуждения и коммуникации, пишет издание.

Чиновник пояснил, что Государственный департамент стремится защищать нашу страну и ее граждан, поддерживая самые высокие стандарты национальной и общественной безопасности через наш визовый процесс.

Страны, которым может быть введен полный или частичный запрет, если они не решат эти проблемы в течение следующих 60 дней: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джи Габон, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганду, Вануату, Замбию и Зимбабве.

Уже действуют запреты на следующие страны: Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

Частично ограничен въезд граждан из семи других стран – Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

Напомним: портал "Комментарии" писал о рейтинге Трампа.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-weighs-adding-36-countries-travel-ban-memo-says-2025-06-15/
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