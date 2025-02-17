logo

BTC/USD

95694.16

ETH/USD

2696.38

LTC/USD

123.43

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп готов позволить Европе покупать для Украины оружие производства США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп готов позволить Европе покупать для Украины оружие производства США

При этом неизвестно, будет ли реализован этот сценарий, поскольку Трамп настаивает на быстром прекращении боевых действий и заключении соглашения.

17 февраля 2025, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп готов разрешить странам Европы покупать для Украины оружие, изготовленное в Америке. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп готов позволить Европе покупать для Украины оружие производства США

Президент США Дональд Торамп. Фото: CNN

В частности, он положительно ответил на вопросы журналистов о такой возможности, добавив, что Украина может стать частью будущих переговоров с Россией. Однако он не уточнил, как будет выглядеть это участие.

Такой шаг, по словам издания, может позволить Украине использовать американское вооружение даже при прекращении военной помощи со стороны США. Это считается "последним изменением" в политике Трампа, когда его администрация ищет пути для завершения войны.

При этом неизвестно, будет ли реализован этот сценарий, поскольку Трамп настаивает на быстром прекращении боевых действий и заключении соглашения, которое, вероятно, приведет к стабильному утверждению территориальных преимуществ России. Одновременно он продолжает оказывать давление на Европу, чтобы она укрепляла свою оборону. Новая администрация выразила союзникам свое желание содействовать закупкам американского оружия и техники, чтобы обеспечить устойчивость НАТО. Кроме того, рассматривается возможность увеличения импорта американской энергии в Европу.

Бывший президент Джо Байден во время своей каденции одобрил огромную финансовую помощь Украине на десятки миллиардов долларов, значительную часть которой составляли боеприпасы американского производства, оказывая поддержку перед истечением своего срока в должности.

Как уже писали "Комментарии", министр обороны США Пит Гегсет в эксклюзивном интервью Breitbart News заявил, что не исключает ядерного оружия для Украины, и что в конечном итоге это зависит от президента Дональда Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-16/trump-opens-door-to-europe-buying-us-made-weapons-for-ukraine
Теги:

Новости

Все новости