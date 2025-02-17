Трамп готов позволить Европе покупать для Украины оружие производства США

Президент США Дональд Трамп готов разрешить странам Европы покупать для Украины оружие, изготовленное в Америке. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Торамп. Фото: CNN

В частности, он положительно ответил на вопросы журналистов о такой возможности, добавив, что Украина может стать частью будущих переговоров с Россией. Однако он не уточнил, как будет выглядеть это участие.

Такой шаг, по словам издания, может позволить Украине использовать американское вооружение даже при прекращении военной помощи со стороны США. Это считается "последним изменением" в политике Трампа, когда его администрация ищет пути для завершения войны.

При этом неизвестно, будет ли реализован этот сценарий, поскольку Трамп настаивает на быстром прекращении боевых действий и заключении соглашения, которое, вероятно, приведет к стабильному утверждению территориальных преимуществ России. Одновременно он продолжает оказывать давление на Европу, чтобы она укрепляла свою оборону. Новая администрация выразила союзникам свое желание содействовать закупкам американского оружия и техники, чтобы обеспечить устойчивость НАТО. Кроме того, рассматривается возможность увеличения импорта американской энергии в Европу.

Бывший президент Джо Байден во время своей каденции одобрил огромную финансовую помощь Украине на десятки миллиардов долларов, значительную часть которой составляли боеприпасы американского производства, оказывая поддержку перед истечением своего срока в должности.

Как уже писали "Комментарии", министр обороны США Пит Гегсет в эксклюзивном интервью Breitbart News заявил, что не исключает ядерного оружия для Украины, и что в конечном итоге это зависит от президента Дональда Трампа.