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Трамп готов предложить гражданство США "очень хорошим" российским олигархам

Бывший президент США Джо Байден предупредил о росте влияния чрезвычайно богатых "олигархов" в Америке, что представляет угрозу демократии в стране.

26 февраля 2025, 17:20
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские олигархи, "возможно", смогут подать заявку на получение "золотой карты" стоимостью 5 млн долларов из-за новой программы, позволяющей богатым иностранцам получить американское гражданство. Об этом пишет Politico со ссылкой на слова Трампа.

Трамп готов предложить гражданство США "очень хорошим" российским олигархам

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"Я знаю нескольких российских олигархов, которые на самом деле очень хорошие люди", — отметил Трамп в ответ на вопрос о возможности получения "золотой карты" россиянами.

Президент США подчеркнул, что это "вполне возможно".

В то же время он добавил, что "теперь они (российские олигархи — ред.) уже не так богаты, как были раньше".

"Я считаю, что они могут позволить себе потратить 5 миллионов долларов", — добавил Трамп.

Как отмечается, российские олигархи — это состоятельные предприниматели, имеющие политические связи, выигравшие от приватизации в России после распада СССР и оказывающие влияние на политику, медиа и стратегические отрасли.

"Среди таких известных российских олигархов — Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алишер Усманов, которые попали под санкции и оказались в центре споров из-за их связей с Кремлем", — говорится в публикации.

Также упоминается недавняя речь бывшего президента США Джо Байдена, предупредившего о росте влияния чрезвычайно богатых "олигархов" в Америке, представляющей угрозу для демократии в стране, и призвал граждан защищать институты от "мощных сил".

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны не только деньги, но военная помощь и гарантии безопасности от США. По словам президента, это способ Украины выжить.



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