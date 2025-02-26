Трамп готов предложить гражданство США "очень хорошим" российским олигархам

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские олигархи, "возможно", смогут подать заявку на получение "золотой карты" стоимостью 5 млн долларов из-за новой программы, позволяющей богатым иностранцам получить американское гражданство. Об этом пишет Politico со ссылкой на слова Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"Я знаю нескольких российских олигархов, которые на самом деле очень хорошие люди", — отметил Трамп в ответ на вопрос о возможности получения "золотой карты" россиянами.

Президент США подчеркнул, что это "вполне возможно".

В то же время он добавил, что "теперь они (российские олигархи — ред.) уже не так богаты, как были раньше".

"Я считаю, что они могут позволить себе потратить 5 миллионов долларов", — добавил Трамп.

Как отмечается, российские олигархи — это состоятельные предприниматели, имеющие политические связи, выигравшие от приватизации в России после распада СССР и оказывающие влияние на политику, медиа и стратегические отрасли.

"Среди таких известных российских олигархов — Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алишер Усманов, которые попали под санкции и оказались в центре споров из-за их связей с Кремлем", — говорится в публикации.

Также упоминается недавняя речь бывшего президента США Джо Байдена, предупредившего о росте влияния чрезвычайно богатых "олигархов" в Америке, представляющей угрозу для демократии в стране, и призвал граждан защищать институты от "мощных сил".

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