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Трамп готов предоставить план мира в Украине уже в течение «трех дней»

Трамп обнародует план мирного урегулирования войны в Украине в течение «ближайших трех дней»

сегодня, 07:59
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Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им мирного плана по войне в Украине, который может включать европейские войска в охваченную битвами страну для соблюдения предложенного прекращения огня. Об этом пишет New York Post .

Трамп готов предоставить план мира в Украине уже в течение «трех дней»

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

США ожидают, что Россия и Украина отреагируют на мирное соглашение после того, как Трамп в пятницу угрожал прекратить участие Америки в переговорах о прекращении огня после месяцев вашингтонских дискуссий с обеими враждующими сторонами.

"Я дам вам полную информацию в течение следующих трех дней", — сказал Трамп журналистам. "Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает".

Хотя условия еще не определены, поскольку Киев и Москва внутренне обсуждают план, один высокопоставленный чиновник администрации сказал The Post, что они могут включать развертывание европейских сил в Украине, если будет прекращена война и будет достигнуто прекращение огня.

"Сложная часть состоит в том, как выглядят силы безопасности – мы называем это "силами устойчивости", – сказал чиновник.

Также на столе есть предложения отдельных миротворческих сил для наблюдения за любым прекращением огня, что выглядело бы как "общая комиссия" россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, наблюдающую за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны складывают оружие.

США также могут быть привлечены – не как "сапоги на земле, а как денежная сила вместе с третьей стороной", – сказал чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что США не ставит перед Украиной условием о признании Крыма — российским или какой-либо украинской территории — российской. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники администрации Трампа, которые говорят, что это никогда даже не обсуждалось.



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Источник: https://nypost.com/2025/04/21/world-news/trump-to-reveal-ukraine-war-peace-plan-over-next-three-days-as-details-emerge-about-possible-peacekeeping-force/
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