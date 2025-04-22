Трамп готов предоставить план мира в Украине уже в течение «трех дней»

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Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им мирного плана по войне в Украине, который может включать европейские войска в охваченную битвами страну для соблюдения предложенного прекращения огня. Об этом пишет New York Post .
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
США ожидают, что Россия и Украина отреагируют на мирное соглашение после того, как Трамп в пятницу угрожал прекратить участие Америки в переговорах о прекращении огня после месяцев вашингтонских дискуссий с обеими враждующими сторонами.
Хотя условия еще не определены, поскольку Киев и Москва внутренне обсуждают план, один высокопоставленный чиновник администрации сказал The Post, что они могут включать развертывание европейских сил в Украине, если будет прекращена война и будет достигнуто прекращение огня.
Также на столе есть предложения отдельных миротворческих сил для наблюдения за любым прекращением огня, что выглядело бы как "общая комиссия" россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, наблюдающую за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны складывают оружие.
США также могут быть привлечены – не как "сапоги на земле, а как денежная сила вместе с третьей стороной", – сказал чиновник.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что США не ставит перед Украиной условием о признании Крыма — российским или какой-либо украинской территории — российской. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники администрации Трампа, которые говорят, что это никогда даже не обсуждалось.
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