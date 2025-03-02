Трамп готов сделать «другу Владимиру» щедрые территориальные подарки: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский, действительно, мог бы быть более дипломатическим во время встречи с Дональдом Трампом, впрочем, тогда выглядел бы как мальчик для битья, считает дипломат Александр Хара.
Дональд Трамп
Более того, он убежден, что даже если бы встреча прошла удачно, кризис в отношениях между США и Украиной был неизбежен.
Хара считает, что для Трампа приоритетны сдерживание Китая и Ирана, а также безопасность Израиля, а Европа в целом и Украина в частности — совсем нет.
При этом он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН – это рычаг влияния на Украину, которую неизбежно обвинили бы в нежелании "мира", побуждая этим к капитуляции. Трамп уже обвинил Зеленского в этом, а сенатор Линдси Грэм требует сменить Зеленского.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хотел, чтобы Зеленский на камеры согласился капитулировать перед Россией. Именно это для американского президента и есть мир.
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