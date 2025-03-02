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Трамп готов сделать «другу Владимиру» щедрые территориальные подарки: о чем идет речь

Трамп хочет оттянуть Россию от Китая и готов ради этого расплачиваться территориями

сегодня, 00:45
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский, действительно, мог бы быть более дипломатическим во время встречи с Дональдом Трампом, впрочем, тогда выглядел бы как мальчик для битья, считает дипломат Александр Хара.

Трамп готов сделать «другу Владимиру» щедрые территориальные подарки: о чем идет речь

Дональд Трамп

Более того, он убежден, что даже если бы встреча прошла удачно, кризис в отношениях между США и Украиной был неизбежен.

"Украина – препятствие для реализации стратегических приоритетов Администрации Трампа", – отметил дипломат.

Хара считает, что для Трампа приоритетны сдерживание Китая и Ирана, а также безопасность Израиля, а Европа в целом и Украина в частности — совсем нет.

"Трамп и Ко мечтают сделать "Никсоновский реверс", то есть оттянуть Россию от Китая, и уменьшить ее негативное влияние на Ближнем Востоке. За это они готовы отдать Украину и Восточный фланг НАТО", – подчеркнул дипломат.

При этом он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН – это рычаг влияния на Украину, которую неизбежно обвинили бы в нежелании "мира", побуждая этим к капитуляции. Трамп уже обвинил Зеленского в этом, а сенатор Линдси Грэм требует сменить Зеленского.

"То, что выглядело эмоциональным взрывом, обусловлено структурными элементами, и должно было произойти на более позднем этапе. Противно, что и Рубио, и посол США в Украине гордятся примером "защиты" интересов Америки. Легко наехать на Зеленского. Пока не видел решимости в наездах на Путина. Я сомневаюсь, что обструкция Зеленского сделала Америку великой", — подытожил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хотел, чтобы Зеленский на камеры согласился капитулировать перед Россией. Именно это для американского президента и есть мир.




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Источник: https://www.facebook.com/alexander.khara/posts/pfbid04iLU4LV1fxB1YYdiypG2NSUdXM2y8sX5WsPb4h3K5vJ2a8mpzMagnnE77cGeGkkpl?locale=ru_RU
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