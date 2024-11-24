Трамп готов заставить Украину пойти на «хрупкий мир»: подробности

Мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже в 2025 году, но их результат будет зависеть от гарантий безопасности Украины, которые должна предоставить администрация потенциального президента США Дональда Трампа. По мнению аналитиков, отсутствие таких гарантий сделает сделку "хрупкой", пишет Business Insider.

Дональд Трамп

Пол Кормари, политический аналитик из RAND Corporation, отмечает, что успешное соглашение должно предусматривать усиление обороноспособности Украины и эффективное сдерживание России.

"Прочное соглашение обязательно должно включать укрепление позиций Украины, чтобы сделать невозможным новые агрессивные шаги России", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что Россия использует тактику постепенного захвата территорий, которая уже была доказана во время оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году, а также во время полномасштабной войны, когда под ее контролем оказалось около 20% украинских земель.

Как отмечает издание, детали потенциального соглашения пока неизвестны, однако оно не будет поддерживать вступление Украины в НАТО. Президент России Владимир Путин настаивает на нейтральном статусе Украины как обязательном условии мирного соглашения.

Некоторые аналитики предполагают, что Дональд Трамп может согласиться с этим требованием.

"Такое соглашение может создать иллюзию решения проблемы, но на самом деле оно еще больше ободрит Путина и будет игнорировать его подлинные мотивы – империалистические амбиции", – говорится в материале.

Эксперты напоминают, что нейтральный статус Украины к 2014 году стал "зеленым светом" для российской агрессии. Они считают, что только мощный оборонный союз с западными партнерами может стать гарантией восстановления стабильности.

Если вопрос вступления Украины в НАТО будет снят с повестки дня, Пол Кормари предлагает рассмотреть альтернативные механизмы безопасности. Среди них размещение военных контингентов европейских союзников в Украине для сдерживания российских атак и увеличения обороноспособности Украины через американские программы военного финансирования.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине теоретически могут ввести британские войска и войска ЕС в рамках создания так называемой буферной зоны.



