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Трамп готовит болезненные санкции против России: он хочет заставить Путина в мир

Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине и имеет два варианта давления на Путина.

сегодня, 10:05
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Автор:
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Slava Kot

20 января Дональд Трамп официально вступит в должность президента США и планирует ввести жесткие санкции против энергетического сектора России. Таким образом, он хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине и начать мирные переговоры.

Трамп готовит болезненные санкции против России: он хочет заставить Путина в мир

Путин и Трамп. Фото: Comments.ua

Как сообщает Bloomberg, команда Трампа создает план окончания войны, предусматривающий введение санкций против РФ.

"Советники новоизбранного президента Дональда Трампа разрабатывают широкую стратегию санкций, направленную на содействие дипломатическому урегулированию между Россией и Украиной в ближайшие месяцы", — пишет издание.

Стратегия Трампа предполагает два варианта. Первый сценарий учитывает возможные уступки Путина и готовность Москвы начать мирные переговоры. Как следствие, Вашингтон может несколько ослабить санкции против России как проявление "доброй воли" для ускорения окончания войны.

Если Путин не пойдет на уступки, то второй сценарий предполагает ужесточение санкций, которые недавно увеличил Джо Байден в последние дни своего президентства. В частности, усиление предполагает более сильное соблюдение вторичных санкций и наказание субъектов из Азии и Европы, которые все еще покупают российскую нефть через посредников. Кроме того, возможно большее блокирование российского "теневого флота", перевозящего российскую нефть через важные датские и турецкие проливы.

Команда Трампа готова к ужесточению санкций против России. К примеру, кандидат Дональда Трампа на должность министра финансов Скотт Бессент заявил, что поддерживает новые ограничения против российской нефтяной промышленности для прекращения войны в Украине.

"Я буду на 100% за санкции, особенно против российских нефтяных компаний. Я не думаю, что санкции были достаточно полными", – сказал Бессент во время слушаний в комитете Сената.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле пригрозили ответом на новые санкции США.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле озвучили позицию Путина относительно возможных поступок на войне в Украине.



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