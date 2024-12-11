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Трамп готовит "большой фурор" на первый день президентства: будет ли речь об Украине

Какие решения Трамп планирует принять уже в первый день в должности президентства и будет ли речь об Украине

сегодня, 18:40
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Кречмаровская Наталия

Избранный президент США Дональд Трамп уже в первый день своего президентства намерен принять более 25 указов и распоряжений. Издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что Трамп будет пытаться кардинально изменить политику правительства США.

Трамп готовит "большой фурор" на первый день президентства: будет ли речь об Украине

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"По данным источников, Трамп сказал своей команде, что он хочет произвести "большой фурор" с приказами первого дня, стремясь применить свою исполнительную власть с большим масштабом и скоростью, чем это было во время его первого срока", — пишет издание.

Представительница Трампа Каролайн Ливитт, отвечая на вопрос о планах исполнительного указа, подчеркнула: "Американский народ может рассчитывать на то, что президент Трамп использует свою исполнительную власть в первый день, чтобы выполнить обещания, которые он дал им во время предвыборной кампании".

Ожидается, что указы Трампа в первый день его работы в должности будут касаться пересмотра пограничной политики, которую вел Байден. По всей вероятности, он подпишет исполнительные приказы, которые предоставят офицерам иммиграционной службы больше свободы для арестов людей без судимостей, пришлют больше войск на границу США с Мексикой и возобновят строительство пограничной стены.

Приказы будут включать стремление к увеличению производства энергии.

О некоторых своих решениях, которые он планирует принять, Трамп сообщал ранее. Среди них — отмена гражданства по праву рождения, предоставляющая гражданство каждому родившемуся в США независимо от иммиграционного статуса их родителей. Советники Трампа говорят, что готовы к судебному обжалованию этого шага.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал подписать указ первого дня, лишивший федеральные средства из школ, где преподают критическую расовую теорию, академическую концепцию, которую редко преподают в государственных школах, основанную на предпосылке, что расовые предубеждения внедрены в институты США.

Приказы можно оспаривать в суде, однако в команде Трампа к этому готовы.

О вопросе Украины издание не сообщает.

Напомним, что портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пока не видит смысла обсуждать с Трампом чрезвычайно важный для Украины вопрос.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-plans-major-reshaping-us-policies-within-hours-taking-office-2024-12-11/
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