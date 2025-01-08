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Трамп готовит экзотическую идею по Украине: подробности

Келлог отменил визит в Украину, вероятно, из-за решения Трампа

сегодня, 10:15
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Ткачик Олеся

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог отложил визит в Украину и другие европейские страны. Об этом официально сообщило Министерство иностранных дел. Вероятно, решение связано с желанием экс-президента США Дональда Трампа усердно подготовиться к предстоящим переговорам. При этом, как предположил в эфире 24-го канала бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, Трамп может стремиться удивить мир неожиданными инициативами.

Трамп готовит экзотическую идею по Украине: подробности

Дональд Трамп

"Я думаю, что он выдвинет какую-нибудь экзотическую идею. А затем команда, в том числе и Келлог, будет выяснять, что об этом думают в странах Европы, Украине и других государствах. Чтобы не создалось впечатление, что другие диктуют Трампу какие-то условия, а он только их озвучивает", — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Трамп пытается выступать новатором и регулярно привлекать внимание к своим действиям. Ярким примером тому являются его резонансные заявления, связанные с Канадой, Гренландией или Панамским каналом.

По его словам, все эти экзотические идеи активно обсуждают, а Трамп оказывается в центре внимания. Его подход можно описать так: я скажу что-то неожиданное, а дальше команды начнут уточнять, согласовывать и адаптировать эти идеи, подытожил Огрызко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, отметил политолог Сергей Тарана и добавил, что это было прогнозировано. При этом Таран считает, даже несмотря на такую позицию Трампа Украина и дальше должна настаивать на праве вступления в НАТО, и тогда это произойдет при первом удобном геополитическом случае.





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Источник: https://24tv.ua/kellog-vidklav-vizit-do-kiyeva-tramp-zminyuye-plani_n2724420
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