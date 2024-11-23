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Трамп готовит план окончания войны в Украине: важные детали

План окончания войны озвучат в январе следующего года

23 ноября 2024, 22:08
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Марьян Ощановский

В январе 2025 года новоизбранный президент США Дональд Трамп представит план окончания войны в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский.

Трамп готовит план окончания войны в Украине: важные детали

Трамп хочет завершить войну. Фото из открытых источников

По мнению украинского президента, российско-украинская война может завершиться в 2025 году.

"Я хочу увидеть предложения нового президента США. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", — сказал Владимир Зеленский.

Как известно, 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа, после чего он полноправно вступит в должность президента США. По данным СМИ, Дональд Трамп хочет сделать переговорщиком по Украине Ричарда Гренелла, который выступает против вступления Украины в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Донецкой области, на Кураховском направлении, украинские подразделения оказались в полуокружении, а потому командованию стоит принять решение об организованном уходе, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Он отметил, что отступать нужно тогда, когда еще есть силы. В целом, по его словам, ситуация "на фронте, к сожалению, без изменений".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины. Отмечается, что террористы из Кремля собрали "активную" молодежь с временно оккупированного Запорожья для обучения, как выявлять и противостоять украинскому "экстремизму". Дети прошли обучение по выявлению своих сверстников, которые в дальнейшем считают себя украинцами и держат связь с Украиной.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ISX6skGqtRI
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