Российского диктатора Владимира Путина по прибытии в Анкоридж, штат Аляска, ожидает официальная церемония встречи, во время которой его лично поздравит Дональд Трамп. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации США.

Фото: из открытых источников

По словам двух высокопоставленных чиновников, глава Белого дома готовится устроить торжественный прием для Путина на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в пятницу, включая красную дорожку и личное приветствие российского лидера. В то же время уточняется, что окончательные детали протокола еще находятся в стадии согласования.

Другой источник сообщает, что Трамп не планирует до встречи звонить по телефону ни украинскому президенту Владимиру Зеленскому, ни лидерам европейских стран. Впрочем, не исключено, что глава США сменит свою позицию во время семичасового перелета из Вашингтона в Аляску.

Между тем, Sky News сообщает, что Путин будет пытаться создать впечатление конструктивности, демонстрируя готовность к уступкам. Среди возможных "жестов доброй воли" – обещание встречи с президентом Зеленским, предложения по доступу к редкоземельным ресурсам или новым общим проектам в регионе Арктики.

В то же время The Telegraph предостерегает, что саммит в Анкоридже может стать одним из самых опасных моментов в войне для Владимира Зеленского. По мнению аналитика издания, Путин рассчитывает, что результат переговоров с Трампом поможет ему добиться международного признания российского контроля над захваченными украинскими территориями.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп согласился на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите в Анкоридже, штат Аляска, не случайно. Как отметил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в эфире КИЕВ24, Трамп — человек с большой любовью к себе и не станет рисковать репутацией ради пустого разговора.