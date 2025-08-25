Трамп готовится нанести сокрушительный удар по самой главной ценности США: что известно

Президент США Дональд Трамп недавно высказался о двух ведущих американских телеканалах — ABC и NBC, обвинив их в распространении "фейковых новостей" и предвзятом освещении его работы. В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп заявил, что эти сети предлагают "убыточные" материалы, негативно отражающие его деятельность.

Фото: из открытых источников

"Несмотря на то, что мои 8 месяцев президентства признаны очень успешными и популярными, ABC и NBC продолжают подавать мне 97% плохих новостей. Если это правда, эти телеканалы должны быть лишены лицензии Федеральной комиссией по коммуникациям (FCC)", — отметил Трамп.

Президент также заявил, что эти телеканалы представляют угрозу демократическим принципам США.

"Почему эти медиа, как ABC и NBC, активно занимающиеся пропагандой и распространяющие фейковые новости, не должны платить большие суммы за лицензию? Они манипулируют общественным мнением, и за это они должны не только потерять лицензии, но и заплатить огромные штрафы за использование эфирных волн, которые являются чрезвычайно ценными", — подчеркнул.

Трамп призвал к наказанию для таких телеканалов, считая, что "нечестная журналистика" не должна иметь никаких преимуществ или вознаграждений.

"Это уголовная деятельность, которая должна быть прекращена", — добавил он.

Несмотря на критику медиа, президент отметил, что его поддержка среди американцев остается на высоком уровне.

"Оставляя в стороне то, что распространяют фейковые новости, у меня самые высокие показатели поддержки в опросах, которые когда-либо имел", — подытожил Трамп.

