Трамп готовится подписать "исторический указ": о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о снижении цен на лекарства, отпускаемые по рецепту. Такой шаг должен позволить американцам сэкономить "триллионы долларов". Об этом сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома в своей публикации в соцсети Truth Social отметил, что планирует подписать соответствующий указ в понедельник, 12 мая.

Трамп предсказал, что цены на фармацевтические препараты в США могут снизиться на 30-80%.

Вместе с тем, по словам американского лидера, цены на лекарства, скорее всего, "поднимутся по всему миру, чтобы сравняться и, впервые за много лет, принести справедливость в Америку".

Дональд Трамп объявил о намерении добиться того, чтобы США платили за лекарства "такую же цену, как нация, которая платит самую низкую цену где-либо в мире".

"С нашей страной наконец-то будут относиться справедливо, а расходы на здравоохранение наших граждан сократятся на сумму, о которой раньше даже не думали", — говорится в публикации американского президента в Truth Social.

При этом в Bloomberg отметили, что граждане США платят за медикаменты больше, чем любая другая страна в мире, стимулируя инновации и стимулируя рост фармацевтической промышленности.

Ранее производители лекарств заявили, что модернизация системы сократит доход и "задушит" разработку прорывных методов лечения, которые могут продлить и улучшить жизнь.

Сейчас американское правительство ведет переговоры по цене на некоторые из самых дорогих лекарств, которые используются в Medicare в соответствии с Законом о снижении инфляции. Он был принят в 2022 году при прошлом президенте США Джо Байдене.

Первые два раунда дискуссий о ценах на лекарства в Штатах не включали лекарства, которые выписывают доктора, но следующий раунд все может изменить.

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