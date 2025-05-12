logo

BTC/USD

104376.62

ETH/USD

2519.49

LTC/USD

101.45

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп готовится подписать "исторический указ": о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп готовится подписать "исторический указ": о чем идет речь

Дональд Трамп уравняет цены на лекарства в США с более дешевыми за рубежом

сегодня, 08:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о снижении цен на лекарства, отпускаемые по рецепту. Такой шаг должен позволить американцам сэкономить "триллионы долларов". Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп готовится подписать "исторический указ": о чем идет речь

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома в своей публикации в соцсети Truth Social отметил, что планирует подписать соответствующий указ в понедельник, 12 мая.

Трамп предсказал, что цены на фармацевтические препараты в США могут снизиться на 30-80%.

Вместе с тем, по словам американского лидера, цены на лекарства, скорее всего, "поднимутся по всему миру, чтобы сравняться и, впервые за много лет, принести справедливость в Америку".

Дональд Трамп объявил о намерении добиться того, чтобы США платили за лекарства "такую же цену, как нация, которая платит самую низкую цену где-либо в мире".

"С нашей страной наконец-то будут относиться справедливо, а расходы на здравоохранение наших граждан сократятся на сумму, о которой раньше даже не думали", — говорится в публикации американского президента в Truth Social.

При этом в Bloomberg отметили, что граждане США платят за медикаменты больше, чем любая другая страна в мире, стимулируя инновации и стимулируя рост фармацевтической промышленности.

Ранее производители лекарств заявили, что модернизация системы сократит доход и "задушит" разработку прорывных методов лечения, которые могут продлить и улучшить жизнь.

Сейчас американское правительство ведет переговоры по цене на некоторые из самых дорогих лекарств, которые используются в Medicare в соответствии с Законом о снижении инфляции. Он был принят в 2022 году при прошлом президенте США Джо Байдене.

Первые два раунда дискуссий о ценах на лекарства в Штатах не включали лекарства, которые выписывают доктора, но следующий раунд все может изменить.

Читайте также на портале "Комментарии" — заявление Трампа о Стамбуле все меняет: как теперь нужно немедленно действовать Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-11/trump-seeks-to-match-us-drug-costs-with-cheaper-ones-abroad
Теги:

Новости

Все новости