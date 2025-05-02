Трамп готовится ударить по России: сценарии сокрушительного давления уже на столе

Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничений против Москвы из-за затягивания войны в Украине. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, команда экспертов подготовила несколько сценариев действий для президента Дональда Трампа, предполагающих усиление экономического давления на Россию. Решение еще не принято, поскольку продолжаются дипломатические консультации.

Дональд Трамп

Издание подчеркивает, что Украина и ее союзники призывают Белый дом ужесточить санкции, в том числе в сфере энергетики, чтобы заставить Кремль согласиться на перемирие на условиях, предложенных Трампом. Несмотря на уже беспрецедентный уровень ограничений со стороны США и ЕС, вынудить Путина прекратить боевые действия пока не удалось.

По информации журналистов, вопрос усложняется кадровыми изменениями в команде Трампа: советник по нацбезопасности Майк Волц устранен, временно обязанности исполняет госсекретарь Марко Рубио. Наблюдатели предполагают, что это может консолидировать стратегические подходы, особенно в силу активной роли спецпредставителя Стива Виткоффа, которого считают открытым к компромиссу с Москвой.

Трамп, стремясь завершить конфликт и перезагрузить экономические отношения с Россией, уже пригрозил новыми санкциями, если Путин не проявит готовности к миру. На прошлой неделе после встречи с Зеленским он написал в Truth Social, что "нет никакой причины обстреливать гражданскую инфраструктуру", намекнув на возможность введения санкций против банковского сектора РФ или вторичных ограничений.

При этом издание подчеркивает, что сенатор Линдси Грэм, близкий к Трампу, заявил о поддержке большинства Сената по законопроекту, предусматривающему жесткие новые санкции, включая 500% тариф на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ или уран.

Обнародованные предложения также подразумевают признание контроля РФ над Крымом и частями оккупированных регионов, отказ Украины от стремлений вступить в НАТО, поэтапное снятие санкций против России и международные гарантии безопасности для Киева. Россия должна вернуть Украине захваченную Запорожскую АЭС, которая находилась бы под контролем США и поставляла бы электроэнергию обеим сторонам.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии CBS заявил, что Москва не согласится на такие условия: "Я не думаю, что любые изменения возможны", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп выставил Путину жесткие требования.



