Трамп готовится ударить по украинским беженцам в США: под угрозой сотни тысяч человек

Администрация президента США Дональда Трампа готовится отменить временный правовой статус около 240 тысяч украинцев, получивших защиту в США после начала полномасштабной войны. Как сообщает Reuters, это решение может быть принято уже в апреле.

Дональд Трамп

При этом журналисты агентства ссылаются на высокопоставленного представителя Трампа и три независимых источника, осведомленных о ситуации.

Как отмечает агентство, эта инициатива будет означать радикальное изменение политики в отношении украинцев, введенной администрацией Джо Байдена. По данным источников, сокращение программы защиты для граждан Украины готовилось еще до недавнего публичного спора Трампа с президентом Владимиром Зеленским.

Как отмечает Reuters, это решение является частью более широкой стратегии Трампа по отмене легального статуса для более 1,8 миллиона мигрантов, прибывших в США в рамках гуманитарных программ, введенных Байденом.

В то же время представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что пока официальных объявлений по этому поводу нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время администрация Трампа неприятно удивляет своими решениями в вопросе Украины. В частности, США перестали оказывать Украине военную помощь, даже ту, которую ранее выделил Джо Байден. Остановлены даже поставки, которые находятся на пути в Украину. Кроме того, США перестали предоставлять Украине разведданные, даже те, которые касаются запуска российских ракет по мирным городам Украины. Более того, есть опасения, что Трамп может начать делиться секретной информацией с Москвой.



