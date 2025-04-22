logo

BTC/USD

88454.37

ETH/USD

1624.21

LTC/USD

79.32

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

48.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп готовится унизить Украину на весь мир: раскрыт коварный план президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп готовится унизить Украину на весь мир: раскрыт коварный план президента США

Глава Белого дома не пытается оказывать давление на Москву.

сегодня, 11:05 comments1514
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Предупреждение американской администрации о возможном выходе из мирного диалога о войне в Украине может лишь усилить решимость российского диктатора Владимира Путина продолжать агрессию. Об этом говорится в аналитической колонке обозревателя The Times Уильяма Гейга.

Трамп готовится унизить Украину на весь мир: раскрыт коварный план президента США

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Заявления президента США Дональда Трампа и действующего госсекретаря Марко Рубио об усталости от украинского вопроса автор назвал непродуктивными и противоречащими логике успешного завершения любых военных конфликтов.

"Мир не появляется мгновенно. Чтобы стороны прекратили огонь, нужна уверенность в невозможности достичь большей силой, а также вера в добросовестность оппонента. И на формирование такой атмосферы обычно нужно время и внешнее давление", — пишет Гейг.

По его мнению, США упустили шанс серьезно повлиять на ход войны. Вовремя и достаточное вооружение Украины могло бы заставить Путина понять бесперспективность дальнейшего наступления. После этого можно было бы переходить к серьезным переговорам о границах, обмен пленными, прекращению огня, гарантиям безопасности и послевоенной поддержке Украины.

"Вместо этого мы видим попытку ускорить заключение какого-либо соглашения уже в ближайшее время, причем без реального давления на Москву. При этом риторика США все больше сосредотачивается на экономических интересах, а не на справедливом завершении войны", — констатирует автор.

Гейг также отмечает, что у администрации Трампа, похоже, отсутствует понимание того, как работает дипломатия на глобальном уровне. Сам Трамп, по его словам, продолжает полагаться на личный контакт с Путиным, кичится подаренным портретом от российского лидера и называет расследование по вмешательству РФ в выборы 2016 года "охотой на ведьм". Более того, он переводит ответственность за войну на Украину.

"Вполне возможно, что Трамп попытается заключить поверхностное "мирное" соглашение, которое будет только унижать Киев, — но гораздо вероятнее, что США просто выйдут из процесса", — заключает Уильям Гейг.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им мирного плана по войне в Украине, который может включать европейские войска в охваченную битвами страну для соблюдения предложенного прекращения огня.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости