Трамп готовится унизить Украину на весь мир: раскрыт коварный план президента США

Предупреждение американской администрации о возможном выходе из мирного диалога о войне в Украине может лишь усилить решимость российского диктатора Владимира Путина продолжать агрессию. Об этом говорится в аналитической колонке обозревателя The Times Уильяма Гейга.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Заявления президента США Дональда Трампа и действующего госсекретаря Марко Рубио об усталости от украинского вопроса автор назвал непродуктивными и противоречащими логике успешного завершения любых военных конфликтов.

"Мир не появляется мгновенно. Чтобы стороны прекратили огонь, нужна уверенность в невозможности достичь большей силой, а также вера в добросовестность оппонента. И на формирование такой атмосферы обычно нужно время и внешнее давление", — пишет Гейг.

По его мнению, США упустили шанс серьезно повлиять на ход войны. Вовремя и достаточное вооружение Украины могло бы заставить Путина понять бесперспективность дальнейшего наступления. После этого можно было бы переходить к серьезным переговорам о границах, обмен пленными, прекращению огня, гарантиям безопасности и послевоенной поддержке Украины.

"Вместо этого мы видим попытку ускорить заключение какого-либо соглашения уже в ближайшее время, причем без реального давления на Москву. При этом риторика США все больше сосредотачивается на экономических интересах, а не на справедливом завершении войны", — констатирует автор.

Гейг также отмечает, что у администрации Трампа, похоже, отсутствует понимание того, как работает дипломатия на глобальном уровне. Сам Трамп, по его словам, продолжает полагаться на личный контакт с Путиным, кичится подаренным портретом от российского лидера и называет расследование по вмешательству РФ в выборы 2016 года "охотой на ведьм". Более того, он переводит ответственность за войну на Украину.

"Вполне возможно, что Трамп попытается заключить поверхностное "мирное" соглашение, которое будет только унижать Киев, — но гораздо вероятнее, что США просто выйдут из процесса", — заключает Уильям Гейг.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им мирного плана по войне в Украине, который может включать европейские войска в охваченную битвами страну для соблюдения предложенного прекращения огня.