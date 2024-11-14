Трамп хочет быстро завершить войну: какие вызовы ждут Украину

Дональд Трамп еще во время своей избирательной кампании отмечал важность быстрого завершения войны в Украине. Сразу после оглашения победы он начал работать над этой задачей. В частности, Трамп планирует назначить специального посланника для переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта.

Дональд Трамп

На этот пост рассматривается кандидатура дипломата, юриста и госслужащего Брайана Хука. Как отметил в комментарии 24 канала политолог Максим Джигун, этот шаг свидетельствует о серьезности намерений Трампа урегулировать войну. По его словам, это также демонстрирует приоритет украинской тематики для нового президента США.

Джигун обратил внимание на то, что одним из первых лидеров, с которыми Трамп пообщался после выборов, стал Владимир Зеленский. Это можно рассматривать как подтверждение того, что вопрос Украины будет среди приоритетов его администрации. Разговор с президентом Украины является частью плана Трампа о необходимости завершения войны любыми доступными средствами, считает политолог.

Назначение специального посланника, по мнению эксперта, подчеркивает стремление Трампа установить временные рамки для мирного урегулирования. Хотя официально он мог бы назначить посланника после инаугурации, Трамп стремится контролировать ситуацию уже сейчас и заложить основу для мирного процесса еще до вступления в должность.

"Трамп хочет почувствовать, что контролирует эту ситуацию, сделать все необходимое, чтобы к моменту вступления в должность уже были предварительные наработки, и финализировать процесс, уже находясь в статусе президента", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, положительным моментом является то, что новый президент США ставит целью завершение войны еще до официального вступления в должность. Впрочем, добавляет политолог, поспешность может привести к негативным последствиям, среди которых не только потеря территорий, но и угроза жизни украинских граждан, в частности, на оккупированных территориях.

Максим Джигун подчеркивает важность поддержки связи с командой Трампа, чтобы иметь возможность обсуждать мирный процесс и донести украинскую позицию по условиям окончания войны. В то же время он предостерегает, что завершение войны через несколько месяцев выглядит маловероятным. Необходимо время для анализа всей информации и данных, которые разведка США и представители новой администрации, прежде чем принимать окончательное решение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп намерен назначить спецпредставителя, который будет заниматься переговорами между Украиной и РФ.



