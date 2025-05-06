Трамп хочет, чтобы американцы отказались от своей любимой привычки

Президент США Дональд Трамп призвал соотечественников снизить уровень потребления, несмотря на то, что это один из основных признаков американского стиля жизни. Об этом сообщает The Hill.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос журналистки NBC Кристен Велкер о том, приведет ли к введению тарифов к повышению цен, Трамп сначала заявил, что пошлины "сделают нас богатыми". В то же время он неожиданно отметил, что американцы, особенно дети, не нуждаются в таком количестве товаров. По его мнению, обществу следует отказаться от чрезмерного потребления и прекратить тратить средства на вещи, которые нам не нужны.

Я просто говорю, что им не нужно иметь 30 кукол. Их может быть три. Им не обязательно иметь 250 карандашей. У них может быть пять, – сказал Трамп, признав, что цены на подобные товары могут повыситься.

The Hill отмечает, что такая позиция контрастирует с поведением самого Трампа в течение большей части 2024 года, когда он активно выступал против инфляции при президентстве Джо Байдена и обещал снизить расходы после своего избрания. На прошлой неделе в интервью телеканалу ABC News Трамп заявил, что его экономическая программа – именно то, на что согласились избиратели.

Как отметил заместитель директора Национального экономического совета в администрации Байдена Дэниел Хорнунг, введение повышенных тарифов на импорт товаров из Китая и других основных торговых партнеров больше всего скажется не на богатых американцах, которые могут позволить себе приобрести 30 игрушек, а на рядовых потребителях, которые зависят от более доступных товаров для ежедневного использования.

"Утверждение о том, что люди с низким и средним уровнем дохода должны просто покупать меньше или покупать более дорогие вещи, упускает важный момент", – сказал Хорнунг. У нас есть большие части страны, которые не зарабатывают достаточно денег, чтобы позволить себе покупать дорогие вещи, и для них очень важно, стоит ли 5% или 10%, 20% или 100%.

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