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Трамп хочет, чтобы вместо США на уступки России шла исключительно Украина: о чем идет речь

Трамп не готов идти ни на какие-либо уступки Путину, и хочет, чтобы к ним была готова Украина

18 февраля 2025, 17:47
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Ткачик Олеся

В нынешних американо-российских отношениях важно отличие от сценария Карибского кризиса, отметил политический эксперт Алексей Паныч.

Трамп хочет, чтобы вместо США на уступки России шла исключительно Украина: о чем идет речь

Дональд Трамп

По его словам, в том сценарии обе стороны зашли слишком далеко путем конфронтации, и обе "для разрядки" шагнули назад.

"Теперь же Трамп хочет, чтобы Путин сделал хоть какой-то шаг назад – иначе какой смысл было вообще Трампу вмешиваться? — но сам Трамп не собирается делать ни одного шага назад, потому что в прямую взаимную эскалацию с Россией США вообще не вступали", — говорит Паныч.

С одной стороны, добавляет эксперт, это стратегически выгодная позиция для США. Впрочем, добавляет он, с другой стороны, это сильно уменьшает вероятность сценария типа "Карибского кризиса — 2", в котором "обе стороны чем-то уступили".

"Выглядит так, что уступок, симметричных уступкам Путина, США ждут от Украины, а сами США должны остаться в чистом выигрыше. Но самый этот факт уже будет унижением для Путина, стремящегося иметь отношения с США исключительно "на равных", — отметил Паныч.

Он напомнил, что ситуация на переговорах в Минске была принципиально иной: там непосредственными сторонами конфликта были Украина и "ДНР/ЛНР", а Россия стояла "на схватке" симметрично Германии и Франции (США очень предусмотрительно от этого отстранились).

"Но России этого оказалось маловато и она вошла в конфликт своими силами. И сейчас это стало для нее стратегической уязвимостью: она уже явно "сторона конфликта", а США стоят "над схваткой" и противостоят России только через Украину как "прокси"", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский раскритиковал происходившие без Украины переговоры в Эр-Рияде.




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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid02GDVc3vJdtupwkHa8JWjVN62VW3v1TfTVfo2jfANpFZdhxKdFYUR6QUwGYDqVzFj3l?locale=ru_RU
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