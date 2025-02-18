Трамп хочет, чтобы вместо США на уступки России шла исключительно Украина: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
В нынешних американо-российских отношениях важно отличие от сценария Карибского кризиса, отметил политический эксперт Алексей Паныч.
Дональд Трамп
По его словам, в том сценарии обе стороны зашли слишком далеко путем конфронтации, и обе "для разрядки" шагнули назад.
С одной стороны, добавляет эксперт, это стратегически выгодная позиция для США. Впрочем, добавляет он, с другой стороны, это сильно уменьшает вероятность сценария типа "Карибского кризиса — 2", в котором "обе стороны чем-то уступили".
Он напомнил, что ситуация на переговорах в Минске была принципиально иной: там непосредственными сторонами конфликта были Украина и "ДНР/ЛНР", а Россия стояла "на схватке" симметрично Германии и Франции (США очень предусмотрительно от этого отстранились).
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский раскритиковал происходившие без Украины переговоры в Эр-Рияде.
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