Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предложить российскому диктатору Владимиру Путину экономические стимулы, в частности, доступ к редкоземельным минералам, чтобы склонить его к прекращению войны в Украине. Об этом сообщает The Telegraph .

По данным издания, во время запланированной встречи в Анкоридже (Аляска) Трамп может озвучить предложения, включающие в себя открытие доступа Москвы к природным ресурсам Аляски и отмену отдельных американских санкций против российской авиационной промышленности.

Министр финансов США Скотт Бессент, готовящий президента к переговорам, изучает экономические компромиссы, на которые Вашингтон мог бы пойти для заключения соглашения о прекращении огня. Среди них — предоставление России доступа к редкоземельным минералам на ныне находящихся под оккупацией украинских территориях. Украина владеет около 10% мировых запасов лития, два крупнейших месторождения которого расположены на контролируемых Россией землях. Путин уже заявил о претензиях на ценные полезные ископаемые, содержащиеся в регионах, захваченных российскими войсками.

"Есть несколько стимулов, и одним из них может стать потенциальная договоренность по поводу минералов или редкоземельных ресурсов", — рассказал The Telegraph источник, знакомый с возможными предложениями.

Другие стимулы могут включать отмену ограничений на экспорт запчастей и оборудования для обслуживания российских самолетов, что затронуло значительную часть гражданского и военного авиафлота РФ. Это может быть выгодно и для американского производителя Boeing, ведь российские авиакомпании эксплуатируют более 700 самолетов западного производства.

Также, по данным источников, Трамп рассматривает возможность предоставить России доступ к природным ресурсам в районе Берингова пролива, отделяющего Аляску от РФ. Там могут содержаться значительные неразведанные запасы нефти и газа, включая 13% мировых запасов нефти. Развитие российского присутствия в этом регионе может усилить позиции Кремля в Арктике.

The Telegraph отмечает, что некоторые из этих стимулов могут получить поддержку в европейских столицах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США сняли с РФ первые санкции . США временно сняли с России ограничения на финансовые транзакции, связанные с подготовкой к саммиту на Аляске.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, ослабление будет действовать до 20 августа 2025 года и будет касаться только мер, непосредственно связанных со встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. Это решение не предусматривает размораживание активов или отмену санкций.