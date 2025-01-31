Трамп хочет мира, но Украина для него не в приоритете: в чем главная интрига переговоров

США намерены оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы вынудить его сесть за стол мирных переговоров. При этом Дональд Трамп, в случае своего возвращения в Белый дом, также может взять под контроль Китай, оказывающий поддержку России, отметила в эфире Freedom политолог Анна Малкина.

Дональд Трамп

По ее словам, сейчас в вопросе мира в Украине сохраняется определенная интрига, ведь от решений Трампа ждут кардинальных перемен. Она подчеркнула, что президент США известен своей непредсказуемостью, эпатажностью и жесткой риторикой, что уже проявилось в его предыдущем президентском сроке.

Политолог отметила, что многие надеются, что он проявит решительность, заставит всех сесть за стол переговоров и достигнет мира. Но, подчеркивает она, для Украины ключевым является не просто сам факт договоренности, а то, каким будет этот мир. Малкина добавила, что Киев подчеркивает необходимость справедливого и долговременного мира, а не мира любой ценой. Именно это вызывает опасения, ведь для Трампа Украина не является приоритетной темой, отметила эксперт.

Она объяснила, что для Трампа война в Европе – это лишь часть глобального геополитического расписания, а главным вызовом он считает Китай.

"Поэтому, насколько Дональд Трамп может быть углублен в вопрос достижения мира в Украине и насколько он будет понимать, а главное — будет сторонником идеи справедливого мира для Украины, пока большой вопрос. Это интрига, которая ответа на сегодняшний день не имеет, к сожалению", — считает Малкина.

Кроме того, она рассказала о отношениях России и Китая, отметив, что дальнейшее сотрудничество между странами будет зависеть от отношений Пекина с новой администрацией США.

Как подчеркнула политолог, Китай пока не спешит демонстрировать союзническую позицию по отношению к России. Несмотря на то, что Пекин оказывает Кремлю определенную поддержку уже три года, он не стал для него таким союзником, как Иран или Северная Корея.

Малкина считает, что Россия для Китая это ослабленная, экономически зависимая страна, которая находится в сложном положении. Поэтому Пекин будет ориентироваться исключительно на собственные интересы, учитывая возможные договоренности или конфронтацию с новой администрацией США. Однако, в любом случае, Китай не готов поддерживать Кремль любой ценой, добавила эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что идея США по установлению мира в Украине может потерпеть крах.



