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Трамп хочет объявить чрезвычайное положение: о чем идет речь

Уже сегодня в планах Трампа подписать 10 указов и распоряжений

сегодня, 18:59
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Автор:
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Лиля Воробьева

Избранный президент США Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайное положение на границе с Мексикой сразу после инаугурации. Он подготовил ряд мер, направленных на ограничение как нелегальной, так и легальной иммиграции, о чем сообщило агентство Reuters.

Трамп хочет объявить чрезвычайное положение: о чем идет речь

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Источники в команде Трампа отмечают, что новый президент намерен значительно усилить контроль на американо-мексиканской границе. В частности, речь идет об аргументации для строительства пограничной стены, а также о привлечении дополнительных военных сил для обеспечения безопасности границы.

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп намерен подписать 10 указов и распоряжений, направленных на усиление пограничного контроля и активизацию депортаций. Среди этих мероприятий есть:

  • Упразднение права на гражданство по месту рождения для детей, рожденных в США нелегальными мигрантами.
  • Временное прекращение программы переселения беженцев в США на срок не менее четырех месяцев.
  • Рассмотрение возможности включения преступных картелей в список иностранных террористических организаций.

Эти действия являются частью широкой политики иммиграции администрации Трампа, направленной на изменение подхода к иммиграции, которую он неоднократно критиковал во время своей предвыборной кампании.

Напомним, что "Комментарии" писали об истике инаугурационной речи Трампа . Американский журнал The Wall Street Journal получил отрывки инаугурационной речи Дональда Трампа. Ожидается, что во время инаугурации на пост президента США Трамп объявит "новую эру национального успеха".

Как пишет The Wall Street Journal, в своей инаугурационной речи Дональд Трамп будет призывать к "революции здравого смысла" и "волне перемен" в американской политике.
Также Трамп заявит, что будет выполнять свое обещание и предвыборный лозунг "сделать Америку снова большой". Как объявил один из ближайших советников Трампа Стивен Миллер, ограничения на границе будут приоритетом для президента США, который выдаст более 100 приказов в первые дни после возвращения в Белый дом.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-declare-national-emergency-border-trump-official-says-2025-01-20/
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