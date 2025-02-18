Трамп хочет очень быстро заключить сделку с Путиным: у Кремля другие планы

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Ткачик Олеся
Дональд Трамп спешит и остро нуждается в победе, чтобы усилить свое влияние во внутренней политике США, где нарастает волна отрытого и скрытого сопротивления его консервативной революции, говорит политолог Виктор Небоженко.
Дональд Трамп
В то же время, подчеркивает эксперт, кремлевский диктатор Владимир Путин, наоборот, будет тормозить переговорный процесс, уводя Трампа на ложные пути и тупики.
При этом он предположил, что быстрой и успешной сделки не будет, как стремится Трамп, ибо Путину опасно и не выгодно резко заканчивать войну и рисковать своими союзническими отношениями с Китаем, на что рассчитывает США.
Небоженко считает, что затянутый переговорный процесс будет сопровождаться блефами, вспышками агрессии и провокациями Кремля против Украины, и ее союзников в Европе.
При этом эксперт считает, что Китаю тоже сильно не нравится, что переговорный процесс происходит без его участия. Он справедливо боится, что Москва может предать Пекин, ради уступок США в Украине, которые Путин выдаст 9 мая за свою победу в войне.
Поэтому, считает Небоженко, если Трампу не удастся в течении короткого времени совершить сделку с Путиным за счет Европы и Украины, то к переговорному процессу успеет подключится Пекин. Тем более, что Трамп спешит и наряду с переговорами о перемирии в Украине пытается тихо оторвать Беларусь от России и Китая.
По его мнению, в этом случае придется начинать все сначала — искать мирное соглашение в Украине, но уже с учетом интересов Китая, США, Европы и России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп выставил Украину на торги.
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