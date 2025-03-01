Трамп хочет получить эти две вещи любой ценой: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем завершении войны, однако его подход вызывает беспокойство из-за игнорирования интересов Украины, отметил в эфире 24 канала политолог Алексей Буряченко.

Дональд Трамп

По его словам, правда в том, что Трамп избегает конкретных ответов на гарантии безопасности и руководствуется в своем подходе двумя эгоистическими мотивами. Первая причина – политическая: Трамп стремится создать себе имидж "глобального миротворца", который может помочь ему получить Нобелевскую премию. Вторая причина – коммерческая: он хочет выступать модератором переговоров, а не гарантом безопасности, что позволило бы ему добиться выгодного для себя соглашения.

Таким образом, считает Буряченко, Трамп подрывает репутацию США как государства, всегда выступавшего за справедливость, международное право и соблюдение заключенных соглашений.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс уже заявил, что ему безразлична судьба Украины. После этого Трамп решил прекратить военную помощь Киеву, чтобы увидеть, к каким последствиям это приведет.

"Это что, страна, взявшая на себя обязательство глобального модератора через силу? Сейчас Трамп применяет силу к той стране, на которую напали. Почему Трамп не использует силу в Россию?" – не понимает эксперт.

Он обратил внимание, что такие заявления американского лидера уже вызвали возмущение не только в Украине, но и среди европейских союзников, поддерживающих Киев.

Ситуация обострилась еще больше во время визита британского премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон. Трамп заявил, что в случае нападения России на миротворческий контингент, в том числе из Великобритании, США не будут вмешиваться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на самом деле предусматривает мирный план Трампа.



