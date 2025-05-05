Трамп хочет привлечь еще одного политика, чтобы остановить РФ в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о желании привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению войны России против Украины.

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social,

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, затрагивавший многие темы, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", – написал американский лидер.

Трамп сообщил, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию, а также анонсировал визит турецкого лидера в Вашингтон. Он добавил, что во время своего предыдущего президентского срока имел отличные отношения с Эрдоганом.

Президент США напомнил, что в сотрудничестве с Эрдоганом сумел решить ряд важных вопросов, в частности добиться освобождения находящегося под стражей американского пастора Эндрю Брансона и возвращения его в США.

"В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы покончить с бессмысленной, но смертельно опасной войной между Россией и Украиной — сейчас", — подытожил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе узнали подробный план парада по случаю дня рождения Трампа. 14 июня, в день 79-летия Дональда Трампа, в Вашингтоне может состояться грандиозный военный парад, согласно недавно выявленным документам, датированным концом апреля. Хотя Белый дом ранее отрицал подготовку такого события, оказавшееся в распоряжении Associated Press планирование свидетельствует о подготовке масштабного мероприятия. Он приурочен не только ко дню рождения президента, но и к 250-летию армии США.