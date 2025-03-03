Трамп хочет сменить Европу: к чему готовиться ЕС и Украине

История с образами Белого дома в адрес Владимира Зеленского, в частности, является попыткой повлиять на Европу. Таким образом, США на примере Украины демонстрируют европейцам, как все может быть плохо, если не согласиться на американские требования, считает политолог Игорь Рейтерович.

Трамп давит на Европу. Фото из открытых источников

"Произношения Дональда Трампа очевидны: Европа должна платить Штатам за защиту, покупать у американцев оружие, но не думать о развитии собственного ВПК. Стоит ли всерьез относиться к ультиматумам США? Убежден, что угрозы американцев преувеличены. Возьмем в качестве примера армию США в Европе. Штаты угрожают забрать из Европы свою армию. Но могут ли они это сделать? В данном случае неуместно сравнивать Европу с Афганистаном. Ключевое военное присутствие США в Европе – это ядерное оружие, расположенное в Германии и других странах. Американцы сейчас точно не будут забирать из Европы ядерное оружие, имеющее стратегическое значение. Логика размещения американского ядерного оружия на европейском континенте заключалась в том, чтобы не только защитить европейские страны, но и отодвинуть от своих границ угрозу в случае вооруженной агрессии со стороны советских войск. Соответствующая логика сохраняется и по сей день. То есть, Штаты действительно заинтересованы в сохранении своих войск в Европе", — сказал Игорь Рейтерович.

По его словам, по всей вероятности, в ответ на давление европейцы сами предложат американцам убраться из Европы. Мол, во Франции есть около 200 ядерных боеголовок, еще около 300 – в Великобритании, и этого будет достаточно для защиты Европы.

"Параллельно европейские страны могут усилить экономическое сотрудничество с Китаем. Что в такой ситуации будет делать Трамп? Уверен, что Трамп буквально через секунду сменит свою риторику и начнет рассказывать, как обожает Европу. Не зря не прозвучало ни одного заявления Венгрии и Словакии в поддержку Трампа, поскольку они понимают, что американская армия не будет защищать их территории, если уйдет из Европы. Мы уже сейчас видим, как европейцы отражают атаки Белого дома, что у них вроде бы неправильная миграционная политика и нет свободы слова. Критика демократических ценностей в Европе очень странно звучит на фоне того, что сами Штаты по уровню свободы слова опустились ниже Панамы и Аргентины, тогда как лидер откровенно нацистской партии "Альтернатива" имеет возможность выступать на федеральных каналах и дискутировать с канцлером Германии. Так что ждем, что вскоре Европа будет отражать нападки Штатов и в других вопросах", — добавил он.