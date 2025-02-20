Трамп хочет уничтожить Зеленского: чем он не угодил президенту США

Последние высказывания команды президента США Дональда Трампа по поводу призывов к прекращению огня без надлежащих гарантий безопасности и проведения немедленных выборов свидетельствуют о том, что Украина оказывается на пути к худшему сценарию. Если страна выйдет из войны, ей предстоит долгая борьба за свое выживание, сообщает The Economist.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

В публикации говорится, что решение Трампа поговорить с российским лидером Владимиром Путиным и его намерение вернуть Кремлю репутацию стали шоком для многих украинских политиков. Однако, как отметил один из депутатов от "Слуги народа", "такой шаг был ожидаемым".

Несмотря на разные заявления, в публикации говорится, что "соглашения еще нет", а события развиваются по худшему для Украины сценарию. Представители украинской элиты опасаются, что призывы Трампа к прекращению огня без гарантий безопасности и проведение скорых выборов могут привести к "российской ловушке".

Что касается требования провести выборы, то, вероятно, Трамп не столько стремится организовать выборы, сколько хочет избавиться от Зеленского, от которого он всегда считался неудобным, пояснил бывший дипломат.

Как отмечается, даже если Украина выйдет из войны, ее ждет борьба за выживание: страна уже понесла огромные потери среди людей, политиков и военных, сотни тысяч погибших и раненых. Миллионы украинцев уехали за границу, и треть из 4,3 миллиона беженцев может никогда не вернуться. Отсутствие долгосрочных гарантий безопасности может привести к тому, что еще больше родителей отправят своих детей за границу, усугубляя демографическую ситуацию в Украине.

Согласно оценкам издания, политика Трампа не принесет быстрого мира, а только создаст условия для неприемлемых для Украины условий. Потому Зеленскому придется вести переговоры в рамках ограниченных возможностей.

Также в статье отмечается, что хотя украинская армия продемонстрировала высокое мастерство, в ней есть серьезные проблемы на операционном уровне, и на передовой не хватает людей — некоторые подразделения укомплектованы менее чем на треть.

Между тем, Трамп имеет многочисленные рычаги влияния: вероятно, он может сократить или вовсе прекратить военную помощь Украине, а также односторонне отменить санкции против России. Кроме того, у него есть контроль над Starlink — основной системой коммуникаций на поле боя, которую по его приказу могут отключить.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада всегда будет стоять на стороне Украины. Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщает The Hill.