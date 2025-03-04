Американскому президенту Дональду Трампу очень нужно завершить войну в Украине, как он и обещал, впрочем кремлевский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам, а только к принятию украинской капитуляции в виде демилитаризации, "денацификации" и возвращения российских агентов в публичное поле ради развертывания чего-то среднего и среднего. Об этом говорит общественный деятель Валерий Пекарь.

Дональд Трамп

Но правда в том, говорит он, что у США нет рычагов влияния на Россию. Более того, Вашингтон стремится сохранить РФ и использовать ее против Китая.

"В таких условиях все давление пойдет на того, кто выглядит более пригодным для давления, то есть на нас с вами. Украина мешает планам новой американской администрации в двух аспектах. Во-первых, мы не даем сделать Европу беззащитной. Во-вторых, мы не даем укрепить Россию, чтобы развернуть ее против Китая. Украина – это досадное препятствие, которое должно быть наказано", — отметил Пекарь.

В этих условиях, по его мнению, Украина должна доказать, что на нее давить нет смысла. При этом он добавил, что какие-либо уступки со стороны Киева не приведут к тому, что США увеличат военную помощь. Трампу нужно, чтобы война была остановлена, а увеличение помощи этому никак не поспособствует.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хотел, чтобы Украина стала вассалом США и пошла на то, что Вашингтон договорится о ее судьбе с Путиным. Кроме того, Путин заказал Трампу информационное уничтожение Зеленского, которое тот с готовностью выполняет. Но правда, что именно президент Украины сумел сорвать планы Трампа и Путина договориться.



