Американский президент Дональд Трамп намерен вернуться к отношениям, когда-то поддерживаемым с криминальными кругами Советского Союза, а впоследствии и России, особенно в период своей деятельности в индустрии красоты, об этом в интервью Общественному сообщил дипломат Роман Бессмертный.

Дональд Трамп

По его словам, президент США стремится наладить традиционные контакты с бизнес-криминалитетом России и окружением диктатора Владимира Путина.

При этом Бессмертный отметил, что взаимодействие между США и Россией охватывает значительное количество заинтересованных лиц — от политических деятелей, таких как Пол Манафорт, до представителей криминальных структур, приближенных к Путину.

"Для демократа Джо Байдена роль США в мире определялась термином "лидерство". Соединенные Штаты сплачивали вокруг себя страны демократии и свободы. В отличие от своего предшественника, Дональд Трамп считает, что США должны претендовать на роль гегемона, диктующего условия развития всему миру", — отметил дипломат.

По его словам, такая борьба за доминирование создает неожиданные совпадения месседжей и нестабильные союзы, ранее казавшиеся невозможными. Хотя между США и Россией нет тесного сотрудничества – действуют санкции, а официальная позиция Вашингтона определяет Москву как противника – информационное общество изменяет подход к международным отношениям. Доктринальные и экономические оценки отходят на второй план, уступая место информационным манипуляциям.

"Украина находится в эпицентре этого процесса. Именно Украина в своем противостоянии с агрессором на линии фронта определяет сегодня, где проляжет граница между миром свободы и демократии и миром тоталитаризма", — подытожил Бессмертный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой щедрый подарок РФ сделали США и Украина.



