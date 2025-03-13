logo

BTC/USD

84396.48

ETH/USD

1928.83

LTC/USD

91.95

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп хочет возобновить отношения с криминалитетом России: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп хочет возобновить отношения с криминалитетом России: подробности

Трамп имеет положительный опыт сотрудничества с РФ во время его работы в индустрии красоты и стремится вернуться к отношениям, которые имел тогда

13 марта 2025, 11:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп намерен вернуться к отношениям, когда-то поддерживаемым с криминальными кругами Советского Союза, а впоследствии и России, особенно в период своей деятельности в индустрии красоты, об этом в интервью Общественному сообщил дипломат Роман Бессмертный.

Трамп хочет возобновить отношения с криминалитетом России: подробности

Дональд Трамп

По его словам, президент США стремится наладить традиционные контакты с бизнес-криминалитетом России и окружением диктатора Владимира Путина.

При этом Бессмертный отметил, что взаимодействие между США и Россией охватывает значительное количество заинтересованных лиц — от политических деятелей, таких как Пол Манафорт, до представителей криминальных структур, приближенных к Путину.

"Для демократа Джо Байдена роль США в мире определялась термином "лидерство". Соединенные Штаты сплачивали вокруг себя страны демократии и свободы. В отличие от своего предшественника, Дональд Трамп считает, что США должны претендовать на роль гегемона, диктующего условия развития всему миру", — отметил дипломат.

По его словам, такая борьба за доминирование создает неожиданные совпадения месседжей и нестабильные союзы, ранее казавшиеся невозможными. Хотя между США и Россией нет тесного сотрудничества – действуют санкции, а официальная позиция Вашингтона определяет Москву как противника – информационное общество изменяет подход к международным отношениям. Доктринальные и экономические оценки отходят на второй план, уступая место информационным манипуляциям.

"Украина находится в эпицентре этого процесса. Именно Украина в своем противостоянии с агрессором на линии фронта определяет сегодня, где проляжет граница между миром свободы и демократии и миром тоталитаризма", — подытожил Бессмертный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой щедрый подарок РФ сделали США и Украина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.ua/viyna/241153-chy-budut-yevropeyski-viyska-v-ukrayini-iaku-rol-vidihraye-kytay-i-iakym-moze-buty-peremyria-z-rosiyeiu-interviu-z-romanom-bezsmertnym?_gl=1*18c86bt*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjw4cS-BhDGARIsABg4_J3s2BogP_agUIVf9mFmcrFm
Теги:

Новости

Все новости