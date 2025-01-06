Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет стремиться завершить российско-украинскую войну, однако конкретных планов он не раскрывает.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Telegraph, напоминая, что Трамп неоднократно выражал намерение завершить войну "за 24 часа". Однако он уточнял, что этот план зависит от результатов встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

После своей победы на выборах Трамп пока не раскрыл деталей своих мирных инициатив. из РФ и являющейся нежелательным "посредником" для других сторон.

Зеленский, тем временем, считает дипломатию самым оптимальным инструментом для возвращения территорий, захваченных Россией.

Эксперты считают, что Трампу вряд ли удастся быстро закончить войну, ведь это требует решительности и реальных уступок со стороны России, что маловероятно, инициативы, выгодные Путину, могут ослабить НАТО и создать опасный прецедент.

Кроме того, санкции против российской верхушки по-прежнему недостаточны. Олигархи сохраняют свое состояние, что позволяет Москве продолжать войну.

"Только сумасшедший может хочет, чтобы война в Украине продолжалась. Но только дурак может хочет, чтобы это закончилось тем, что Америка, а по умолчанию и остальная часть НАТО, заставит президента Зеленского встать на колени перед Путиным. Агрессия февраля 2022 года и следующих трех лет остается несправедливым, необоснованным и непрощенным", — подчеркивается в материале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина ответили, возможны ли встречи с Шольцом или Трампом .

Об этом сообщил спикер президента государства-агрессорки Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским медиа.





