Трамп и доноры заинтересованы в крахе России: ультиматум Путину только начало

Ультиматум президента США Дональда Трампа кремлевскому диктатору Владимиру Путину – это не просто слова, и чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на экономику и реальные желания Трампа и его доноров, считает эксперт по международным вопросам Александр Краев.

Дональд Трамп

"Бурить, бурить и еще раз бурить" стало сквозной темой предвыборной программы и первых дней активности нового президента. Это обусловлено и его электоральной базой, и донорской базой, и его взглядом на государственную экономику, которые тянутся еще с первого президентского срока. Даже нарративно можно увидеть значительное влияние этих идей на Дональда Трампа — не зря же для него ветрогенераторы являются величайшим злом этого мира, которое "убивает птиц, сводит с ума китов и мешает спать честным американцам", — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что влияние на международную арену такой политики также вполне очевидно. По его словам, Трамп собирается наконец-то заканчивать запрет на продажу сжиженного природного газа, который по непонятным причинам был введен администрацией Джо Байдена. Кроме того, добавляет Краев, американский президент уже замахнулся на возвращение и на европейский, и на азиатский рынок. Кроме того, достаточно жесткая политика в отношении Венесуэлы и Ирана также не позволит вернуть этих углеродных гигантов на международные рынки.

Поэтому, добавил эксперт, ориентировка на нефте-газовую промышленность очевидна и даже превалирует в экономической политике Трампа.

"А теперь давайте подумаем, в каких условиях выгоднее всего возвращаться к мощной нефте-газовой политике? Когда ваш ключевой оппонент – то есть Россия – лежит на лопатках, задавленный санкциями и разрывом контрактов даже с ближайшими партнерами. Так теперь второй логический вопрос – зачем Трампу идти на уступки Кремлю и снимать санкции? Напротив, их усиление и расширение – это хорошая инвестиция политической силы для формирования хорошей экономической позиции", – отметил Краев.

Именно поэтому, по его мнению, угрозы Трампа – это не просто слова, а реально хорошее соглашение со своими донорами и своим избирателем и с американской экономикой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ультиматум Путину имеет свой четкий дедлайн.



