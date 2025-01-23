Трамп и доноры заинтересованы в крахе России: ультиматум Путину только начало

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Ткачик Олеся
Ультиматум президента США Дональда Трампа кремлевскому диктатору Владимиру Путину – это не просто слова, и чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на экономику и реальные желания Трампа и его доноров, считает эксперт по международным вопросам Александр Краев.
Дональд Трамп
При этом он подчеркнул, что влияние на международную арену такой политики также вполне очевидно. По его словам, Трамп собирается наконец-то заканчивать запрет на продажу сжиженного природного газа, который по непонятным причинам был введен администрацией Джо Байдена. Кроме того, добавляет Краев, американский президент уже замахнулся на возвращение и на европейский, и на азиатский рынок. Кроме того, достаточно жесткая политика в отношении Венесуэлы и Ирана также не позволит вернуть этих углеродных гигантов на международные рынки.
Поэтому, добавил эксперт, ориентировка на нефте-газовую промышленность очевидна и даже превалирует в экономической политике Трампа.
Именно поэтому, по его мнению, угрозы Трампа – это не просто слова, а реально хорошее соглашение со своими донорами и своим избирателем и с американской экономикой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ультиматум Путину имеет свой четкий дедлайн.
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