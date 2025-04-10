Трамп и его друзья обогатились на миллиарды: как президент США обманул весь мир

В среду утром американский фондовый рынок колебался между ростом и падением, когда Дональд Трамп решил поделиться советом по инвестициям.

Дональд Трамп

"ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПОК!!! DJT", — написал он в 9:37 по местному времени на своей платформе Truth Social.

Меньше чем через четыре часа спустя Трамп объявил о 90-дневной паузе на почти все тарифы. Рынок мгновенно отреагировал – индекс S&P 500 подскочил на 9,5% к концу торгов. Это позволило восстановить около 4 триллионов долларов — более 70% потерь, которые рынок понес за последние четыре дня.

Это выглядело как удачный финансовый прогноз от президента. Возможно даже слишком удачный, отмечает AP .

"Ему нравится это чувство контроля над рынками, но ему следует быть осторожным", — отметил Ричард Пейнтер, бывший юрист Белого дома по этическим вопросам и критик Трампа.

Он подчеркнул, что закон запрещает торговлю на основе инсайдерской информации.

"Люди, купившие акции после этого поста, очень хорошо на этом заработали", – добавил юрист.

Спрашивается: знал ли Трамп на момент публикации, что впоследствии объявит об остановке тарифов?

На это президент сперва ответил нечетко. "Я бы сказал — сегодня утром. Но думал об этом последние несколько дней", — сказал он. Впоследствии добавил: "Довольно рано сегодня утром".

В ответ на запрос о точном времени принятия решения, в Белом доме не дали прямого ответа, лишь отметили, что президент обязан успокаивать рынки.

"Это его обязанность — поддерживать уверенность граждан в стабильности экономики на фоне постоянного нагнетания со стороны СМИ", — отметил представитель Белого дома Куш Десай.

Интересно и то, что Трамп завершил пост инициалами DJT — это не только его подпись, но и биржевой символ компании Trump Media and Technology Group, владеющей Truth Social. Так что возникла путаница: Трамп советовал инвестировать в целом в рынок или именно в собственную компанию?

Белый дом и на этот вопрос не ответил. Однако пользователей это не остановило – акции Trump Media взлетели на 22,67%, вдвое опередив общерыночный рост. И это несмотря на то, что компания в прошлом году понесла убытки в 400 миллионов долларов и напрямую не связана с тарифной политикой.

Доля Трампа в компании — 53%, которая находится в трасте под контролем его сына Дональда Трампа-младшего — выросла на 415 миллионов долларов за один день.

Но даже Trump Media чуть не дотянула до еще одного лидера администрации Трампа – Tesla Илона Маска, чья акция выросла практически на две сотки процента больше.

Затем Трамп подтвердил, что его друзья заработали миллиарды.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пошлины Трампа очень сильно ударили по Маске.





