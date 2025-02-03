Трамп и Маск публично раскритиковали Агентство, масштабно помогавшее Украине

Миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обвинил Агентства США по международному развитию ( USAID ) в том, что оно якобы "финансировало исследование биологического оружия и создание COVID -19". Об этом он написал в собственной соцсети Х.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников

"Знаете ли вы, что USAID , используя ВАШИ налоговые доллары, финансировало исследование биологического оружия, в частности COVID -19, убившего миллионы людей?" – написал Маск в сообщении.

Маск также репост твит аккаунта с ником KanekoaTheGrate, в котором утверждается, что USAID якобы "связано с государственными переворотами на Гаити, Украине, Египте и других странах", а также якобы "сотрудничало с ЦРУ", обеспечивая американским разведчикам "прямой канал для встраивания человеческих ресурсов в биологические исследовательские учреждения по всему миру в обмен на финансирование и передачу технологий".

"ЦРУ соврало американской общественности по происхождению COVID -19, потому что признание правды разоблачило бы его вероятную роль в перекачивании денег налогоплательщиков через USAID для финансирования исследований повышения эффективности в лаборатории в Ухане", – утверждает аккаунт с ником KanekoaTheGrate .

В USAID обвинения Маска публично не комментировали.

Аккаунт USAID в соцсети X с миллионом подписчиков заблокирован, а 1 февраля был отключен официальный сайт USAID. Причины этого пока неизвестны.

Как сообщает агентство Reuters, администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, "приняла меры по передаче агентства под контроль Госдепартамента". Собеседники агентства, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что "новая администрация США намерена лишить USAID независимости".

Президент США Дональд Трамп объявил о планируемых отставках в руководстве Агентства Соединенных Штатов по международному развитию. Этим агентством "управляет кучка радикалов-безумцев", заявил глава Белого дома в воскресенье, 2 февраля. "Мы их убираем, а затем примем решение", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп 20 января запретил Агентству США по международному развитию (USAID) в течение 90 дней оказывать помощь другим странам – до тех пор, пока программы не проверят на соответствие внешней политике США.

Кроме военной, Украина получала существенную невоенную помощь из США. По данным с официального сайта, с начала полномасштабной войны Агентство по международному развитию США (USAID) предоставило Украине 2,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи, 5 миллиардов долларов помощи на развитие и более 30 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки.

Как говорится в отчете Офиса правительственной подотчетности США, прямое бюджетное финансирование правительства Украины шло через USAID для возмещения правительству зарплат учителям, государственным служащим и работникам здравоохранения.