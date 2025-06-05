Трамп и Маск публично ссорятся в Сети: что пишут друг о друге

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Лиля Воробьева
Конфликт Маск и Трампа сегодня ужин перешел в новую плоскость. После того, как Трамп заявил, что разочаровался в Маску, а тот написал, что Трамп не выиграл бы выборы без него. В Сети понеслась новая порция постов миллиардера и президента США.
Дональд Трамп и Илон Маск (фото из открытых источников)
Так Трамп написал, что Маск просто сошел с ума, потому что он предложил отменить правительственные субсидии и контракты с ним. А еще Дональд Трамп написал, что Илон Маск истощался на работе в DOGE и попросил его уйти. А еще отменил его мандат на электромобили, который "заставлял всех покупать электрокары, которые никому больше не требовались".
А Маск тем временем уже запустил опрос по созданию новой партии в США.
Затем Маск ответил на заявление Трампа об " отмене его мандата на электромобиле".
Из-за обострения конфликта между Маском и Трампом акции Tesla упали на 15%.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск публично обвинил президента США . Похоже, что спор самого богатого человека в мире Илона Маска и президента США вышел на новый уровень. Миллиардер публично заявил, что без него Трамп бы не выиграл выборы. Об этом он написал в своей соцсети Х.
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