Трамп и Маск публично ссорятся в Сети: что пишут друг о друге

Конфликт Маск и Трампа сегодня ужин перешел в новую плоскость. После того, как Трамп заявил, что разочаровался в Маску, а тот написал, что Трамп не выиграл бы выборы без него. В Сети понеслась новая порция постов миллиардера и президента США.

Дональд Трамп и Илон Маск (фото из открытых источников)

Так Трамп написал, что Маск просто сошел с ума, потому что он предложил отменить правительственные субсидии и контракты с ним. А еще Дональд Трамп написал, что Илон Маск истощался на работе в DOGE и попросил его уйти. А еще отменил его мандат на электромобили, который "заставлял всех покупать электрокары, которые никому больше не требовались".

"Он знал об этом уже несколько месяцев, и он просто сошел с ума!", — отметил президент США и предложил отменить правительственные субсидии и контракты с Маском.

А Маск тем временем уже запустил опрос по созданию новой партии в США.

"Наступил ли создать новую политическую партию в Америке, которая действительно будет представлять те 80% населения, которое посередине?", — спросил он.

Затем Маск ответил на заявление Трампа об " отмене его мандата на электромобиле".

"Какая очевидная ложь. Так грустно", — ответил Маск.

Из-за обострения конфликта между Маском и Трампом акции Tesla упали на 15%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск публично обвинил президента США . Похоже, что спор самого богатого человека в мире Илона Маска и президента США вышел на новый уровень. Миллиардер публично заявил, что без него Трамп бы не выиграл выборы. Об этом он написал в своей соцсети Х.

"Без меня Трамп не смог бы выиграть выборы, демократы контролировали Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 в Сенате",- написал он соцсети Х.

В свою очередь, Трамп предположил, что его отношения с Маском испортились.

"Послушайте, у Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и дальше",- признался он.



