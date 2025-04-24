logo

BTC/USD

92517.30

ETH/USD

1752.32

LTC/USD

81.57

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп и Путин делят мир: Белый дом начал выполнять свою часть соглашения
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп и Путин делят мир: Белый дом начал выполнять свою часть соглашения

Трамп начал выполнять соглашение о разделе мира

сегодня, 14:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

За давлением на Украину со стороны США по статусу Крыма могут стоять гораздо более дальновидные и глобальные планы и последствия, считает нардеп Егор Чернев.

Трамп и Путин делят мир: Белый дом начал выполнять свою часть соглашения

Путин и Трамп

По его словам, в команде Дональда Трампа не могут не знать, что юридическое признание аннексии Крыма противоречит Уставу ООН, Декларациям ООН 1970 и 1981 годов, Хельсинкскому заключительному акту 1975 года и многим другим международным соглашениям и документам. Такое признание противоречит базовому принципу современного международного права о незыблемости границ суверенных государств, отметил политик.

"Могу выдвинуть лишь гипотезу, что таким образом в команде Трампа хотят создать прецедент, которым они смогут прикрыться при будущей аннексии Гренландии и Канады. И им действительно безразлично, какую часть оккупированной территории признать – один Крым, или Крым и другие захваченные области, которые по тому же российскому законодательству имеют одинаковый статус. Главное – отдать России хоть что-то, но самое главное юридически", — отметил Чернев.

При этом американцы хотят, чтобы с этим согласилась Украина и Европа, чтобы в будущем не возникли вопросы аннексии со стороны США.

Не исключаю также, что этот сценарий является частью договоренностей между Белым домом и Кремлем. США помогают россиянам юридически аннексировать Крым с прицелом на будущие аннексии других украинских территорий, а россияне, в свою очередь, не препятствуют территориальным посягательствам Трампа", — добавил нардеп.

По его словам, если послушать представителей Кремля, их отношение к идеям Трампа забрать себе Гренландию и Канаду достаточно снисходительно. И это внушает разные размышления и подозрения.

"Что касается нас, то, конечно, ни на какие уступки по Крыму мы не пойдем", — подчеркнул политик.

При этом он добавил, что сейчас вопрос европейцам — готовы ли они сдаться под давлением Трампа и собственными руками подписать себе приговор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Путин хочет, чтобы Украина юридически отказалась от Крыма.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/pfbid02cUjuqNspV87RKn4XB5EFSc4BGYdcmjyBfwq2Svro8Nz4GLgv2HzALe4XkRqTia41l
Теги:

Новости

Все новости