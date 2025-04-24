Трамп и Путин делят мир: Белый дом начал выполнять свою часть соглашения

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Ткачик Олеся
За давлением на Украину со стороны США по статусу Крыма могут стоять гораздо более дальновидные и глобальные планы и последствия, считает нардеп Егор Чернев.
Путин и Трамп
По его словам, в команде Дональда Трампа не могут не знать, что юридическое признание аннексии Крыма противоречит Уставу ООН, Декларациям ООН 1970 и 1981 годов, Хельсинкскому заключительному акту 1975 года и многим другим международным соглашениям и документам. Такое признание противоречит базовому принципу современного международного права о незыблемости границ суверенных государств, отметил политик.
При этом американцы хотят, чтобы с этим согласилась Украина и Европа, чтобы в будущем не возникли вопросы аннексии со стороны США.
По его словам, если послушать представителей Кремля, их отношение к идеям Трампа забрать себе Гренландию и Канаду достаточно снисходительно. И это внушает разные размышления и подозрения.
При этом он добавил, что сейчас вопрос европейцам — готовы ли они сдаться под давлением Трампа и собственными руками подписать себе приговор.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Путин хочет, чтобы Украина юридически отказалась от Крыма.
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