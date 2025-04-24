Трамп и Путин делят мир: Белый дом начал выполнять свою часть соглашения

За давлением на Украину со стороны США по статусу Крыма могут стоять гораздо более дальновидные и глобальные планы и последствия, считает нардеп Егор Чернев.

Путин и Трамп

По его словам, в команде Дональда Трампа не могут не знать, что юридическое признание аннексии Крыма противоречит Уставу ООН, Декларациям ООН 1970 и 1981 годов, Хельсинкскому заключительному акту 1975 года и многим другим международным соглашениям и документам. Такое признание противоречит базовому принципу современного международного права о незыблемости границ суверенных государств, отметил политик.

"Могу выдвинуть лишь гипотезу, что таким образом в команде Трампа хотят создать прецедент, которым они смогут прикрыться при будущей аннексии Гренландии и Канады. И им действительно безразлично, какую часть оккупированной территории признать – один Крым, или Крым и другие захваченные области, которые по тому же российскому законодательству имеют одинаковый статус. Главное – отдать России хоть что-то, но самое главное юридически", — отметил Чернев.

При этом американцы хотят, чтобы с этим согласилась Украина и Европа, чтобы в будущем не возникли вопросы аннексии со стороны США.

Не исключаю также, что этот сценарий является частью договоренностей между Белым домом и Кремлем. США помогают россиянам юридически аннексировать Крым с прицелом на будущие аннексии других украинских территорий, а россияне, в свою очередь, не препятствуют территориальным посягательствам Трампа", — добавил нардеп.

По его словам, если послушать представителей Кремля, их отношение к идеям Трампа забрать себе Гренландию и Канаду достаточно снисходительно. И это внушает разные размышления и подозрения.

"Что касается нас, то, конечно, ни на какие уступки по Крыму мы не пойдем", — подчеркнул политик.

При этом он добавил, что сейчас вопрос европейцам — готовы ли они сдаться под давлением Трампа и собственными руками подписать себе приговор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Путин хочет, чтобы Украина юридически отказалась от Крыма.



