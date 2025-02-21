Трамп и Путин хотят создать Северный альянс, чтобы властвовать над миром: детали

Президент США Дональд Трамп и некоторые его влиятельные сторонники увлеклись идеей не просто союза с Россией, а настоящего геополитического альянса. Его цель – установление совместного контроля над территориями Северного полюса и верхней части Северного полушария, отмечает военный Игорь Луценко.

Владимир Путин

По его словам, проявления этого замысла были заметны еще тогда, когда Трамп неожиданно атаковал Канаду и Гренландию. Эти регионы фактически мешают США и РФ физически объединиться в единое стратегическое пространство на вершине планеты. У сторонников этой концепции есть убеждение, что контроль над этим регионом позволит доминировать над миром, подчеркнул Луценко.

Он добавил, что идеологи такого союза рассчитывают на развитие технологий и глобальное потепление, которые могут сделать арктические территории пригодными для жизни и открыть доступ к богатым природным ресурсам. Между тем регионы южнее все больше будут страдать от засух, экологических катастроф и других угроз.

"И Трамп, и Путин любят грандиозное безумие и конспирологию, так что эта концепция обоим им нравится. Но этим всерьез взволновались северные европейцы – финны, датчане, шведы, норвежцы. Эти нации, несмотря на относительно небольшое количество населения, очень активны в помощи Украине. Ибо прямо у их границ может возникнуть совсем не дружественный к ним союз – если уже не возник. Так же волнуется Британия – в долгие периоды бессменный лидер в содействии Украине, тоже попадающей под удар", — подчеркнул военный.

По его мнению, подобные сценарии вероятного союза России и США обсуждались еще 30 лет назад во время очередного потепления в отношениях между этими странами. В последние два столетия именно Вашингтон неоднократно помогал Москве, что указывает на определенную геополитическую симпатию между ними.

"Впрочем, я верю в РФ, что ее злобная и завистливая натура досрочно разрушит эти фантазии полусумасшедших", — отметил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас США атакуют информационно Украину и обвиняют Зеленского в том, что он сорвал "изысканное соглашение" Трампа.



