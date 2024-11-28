Трамп и Путин могут договориться: стало известно о возможных компромиссах

Несмотря на победившего на выборах в США-2024 заявления Дональда Трампа о готовности завершить российско-украинскую войну, его потенциальное "соглашение" с диктатором Владимиром Путиным может не принести миру, считает Фредрик Весслау, научный сотрудник Стокгольмского центра восточноевропейских исследований.

Дональд Трамп

Он отмечает, что соглашение, заключенное без участия Украины и европейских союзников, может оказаться недостаточно эффективным.

"Путин использует желание Трампа заключить соглашение, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов, расколоть Запад и подорвать поддержку Украины со стороны Запада. а также подготовиться к следующему нападению на европейскую страну", – пишет он в материале для Foreign Policy.

По мнению эксперта, договоренности между Трампом и Путиным могут предусматривать: отказ США от поддержки членства Украины в НАТО;

В ответ Россия могла бы прекратить обстрелы Украины, включая ракетные удары и атаки дронами.

Однако Весслау отмечает, что Путин может не пойти на такие уступки. В частности, Кремль использует тактические соглашения для консолидации своих территориальных захватов и подготовки к дальнейшей эскалации.

"Россия может согласиться на такое соглашение по тактическим соображениям: чтобы укрепить свои позиции, перевооружиться и восстановить силы для нового нападения на Украину через несколько лет", — подчеркивает аналитик.

Несмотря на это, РФ уже активно готовится к длительному противостоянию – на оборону в 2025 году выделено 32% бюджета. Но санкции продолжают оказывать значительное финансовое давление на Москву, что может заставить Кремль согласиться на переговоры.

Впрочем, Весслау предостерегает, что повторение сценария "Минских соглашений", давшего Украине время для модернизации вооруженных сил, Путин рассматривает как ошибку и может избегать аналогичных решений.

Кроме того, во время возможных переговоров Путин может предъявить чрезмерные требования, которые делают невозможным компромисс. Любые уступки России рискуют выставить Трампа слабым в глобальном контексте.

Эксперт также напоминает, что даже в случае отказа США от поддержки членства Украины в НАТО решение о политике "открытых дверей" Альянса зависит от консенсуса всех членов организации, а не только США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина и РФ озвучили свои стартовые требования на переговорах.



